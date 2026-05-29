Троїцька поминальна субота 30 травня 2026: чи можна працювати на городі та в саду

Робота на городі у Троїцьку поминальну суботу. Колаж: Новини.LIVE

Троїцька батьківська субота, яка цьогоріч припадає на 30 травня, — особливий день перед святом Трійці, коли віряни моляться за покійних родичів, відвідують кладовища, щоб вшанувати померлих, прибрати на могилах та залишити квіти. Поминальний день якраз припадає на період активних весняних робіт на городі та в саду. А ще це й вихідний, коли хочеться встигнути зробити якомога більше. Тож, багатьох цікавить питання — чи можна займатися городніми справами.

Новини.LIVE розібралися, що кажуть народні прикмети та церква.

Чи можна працювати на городі у Троїцьку поминальну суботу

За народними прикметами працювати на землі у Троїцьку поминальну суботу не можна. Наші предки вірили, що цього дня земля має відпочивати. А день варто присвятити молитві та спогадам про померлих. Багато господарів відкладали городні справи хоча б до вечора або на інший день.

У батьківську суботу заборонено було:

садити рослини;

сапати;

копати;

орати землю;

удобрювати рослини;

обрізати кущі та дерева.

Що каже церква про роботу у поминальний день

Священники наголошують: прямої церковної заборони на роботу на городі у Троїцьку поминальну суботу немає. Адже у християнстві головне — не сама праця, а внутрішній стан людини.

Читайте також:

Церква радить:

відвідати богослужіння;

помолитися за померлих;

провести день спокійно та без зайвої метушні;

уникати сварок, злості та поганих думок.

Якщо людина через життєві обставини мусить працювати, це не вважається гріхом. Водночас священники пояснюють, що за можливості краще перенести важкі роботи на інший день.

Також ділимося іншими корисними порадами

Чи можна працювати на городі у День Святої Трійці за народними прикметами та що кажуть священники.

Що та коли садити у червні 2026 за місячним календарем.

Які овочі можна посадити у тіні, щоб зібрати щедрий врожай.