День Святого Духа 1 червня 2026: чи можна працювати на городі та в саду

Після святкування Трійці настає ще один особливий день для християн — День Святого Духа. У 2026 році він припадає на понеділок, 1 червня. Багато хто вагається, чи можна виходити на город, полоти грядки, садити рослини або займатися іншими господарськими справами у цей святковий день.

Новини.LIVE розповідає, чи справді варто відкласти городні справи та як правильно провести День Святого Духа.

Чи можна працювати на городі у День Святого Духа — що кажуть народні традиції

День Святого Духа здавна вважався особливим. Наші предки вірили, що після Трійці земля набирає сили для майбутнього врожаю, тому її не можна турбувати важкою працею. За народними уявленнями, будь-яке втручання могло негативно вплинути на родючість. Ба більше, людина могла накликати негаразди на свій дім.

Особливо остерігалися таких робіт:

перекопування грядок;

оранки та культивації землі;

висаджування овочів, квітів і дерев;

прополювання бур'янів;

обробки рослин від шкідників і захворювань;

будь-яких робіт, пов'язаних із порушенням ґрунту.

Водночас деякі роботи не вважалися забороненими. Наприклад, дозволялося поливати рослини, адже це сприймалося як турбота про майбутній урожай, а не як втручання в землю. Також можна було збирати вже достиглі овочі, ягоди чи зелень, якщо це не пошкоджувало ґрунт.

Чи можна працювати в саду на Духів день

Схожі правила стосувалися й саду. За народними прикметами, у День Святого Духа не рекомендували обрізати дерева, викорчовувати кущі або висаджувати нові саджанці.

Що каже церква про роботу на городі у свято 1 червня

Церква не встановлює суворої заборони на працю у День Святого Духа. Але священники наголошують, на першому місці має бути духовна складова. А сенс свята полягає насамперед у щирій молитві. У цей день вірянам радять відвідати храм, присвятити час читанню Святого Письма, спілкуванню з близькими та добрим справам. Якщо ж певну роботу неможливо відкласти, вона не вважається гріхом.

