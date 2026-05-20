Можно ли работать на огороде в Вознесение: запреты 21 мая

Можно ли работать на огороде в Вознесение: запреты 21 мая

Дата публикации 20 мая 2026 12:22
Вознесение Господне 21 мая 2026: можно ли работать на огороде
Женщина работает на огороде. Фото: shutterstock.com

Вознесение Господне — один из самых больших переходящих христианских праздников в Украине. В 2026 году он приходится на 21 мая. Многие украинцы задумываются, можно ли работать на огороде, сажать овощи, полоть грядки или заниматься домашними делами в эту дату. Ведь в период активных весенних работ бывает трудно отложить дела даже на день.

Новини.LIVE рассказывает, можно ли работать на огороде и в саду в большой праздник Вознесения Господня.

Что означает праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне празднуют на сороковой день после Пасхи. Обычно в четверг шестой недели. По церковным преданиям, в этот день после последних наставлений своим ученикам Иисус Христос благословил их и вознесся на небо. Так завершилась Его земная жизнь.

В Украине с этим днем связано много красивых традиций:

  • посещение храма и совместная молитва;
  • причастие;
  • выпекание особого печенья или пирогов в форме лесенок, символизирующих путь к небесам;
  • угощение родных и соседей;
  • добрые дела и помощь ближним.

В народе говорили: если на Вознесение сохранить мир в сердце и не ссориться, весь год будет спокойным и счастливым.

Можно ли работать на огороде и в саду 21 мая

По народным обычаям, в большой церковный праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, особенно на земле. Считалось, что в этот день земля "отдыхает", а потому беспокоить ее не следует.

Под запретом были такие работы:

  • копание грядок;
  • посадка рассады;
  • прополка сорняков;
  • обработка сада от вредителей;
  • обрезка деревьев и кустов;
  • тяжелое поливание или окучивание растений.

Впрочем, церковь не устанавливает строгого запрета на огородные работы. Священники отмечают: главное — не забывать о духовном смысле праздника. Если вы посетили службу, помолились и посвятили время семье, легкая необходимая работа на участке не считается грехом. Важно лишь не превращать праздничный день в изнурительную работу.

Что еще нельзя делать в Вознесение Господне

Наши предки верили, что на Вознесение нельзя:

  • начинать ремонт или строительство;
  • стирать, шить, вышивать или вязать;
  • громко ссориться и сквернословить;
  • завидовать, обижаться или думать о плохом;
  • проводить венчание или свадьбу;
  • отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
  • плевать на землю, потому что это считалось большим неуважением к Божьему творению.

Народные приметы на Вознесение 21 мая

С Вознесением связано много погодных примет, по которым наши предки предсказывали лето и урожай.

  • Если утром много росы — будет щедрый урожай.
  • Солнечный день на Вознесение обещает теплое лето.
  • Дождь на праздник предвещает богатый грибной сезон.
  • Гром в этот день указывает на урожайный год.
  • Если птицы поют громко — лето будет сухим и ясным.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
