Вознесение Господне 21 мая 2026: можно ли работать на огороде

Вознесение Господне — один из самых больших переходящих христианских праздников в Украине. В 2026 году он приходится на 21 мая. Многие украинцы задумываются, можно ли работать на огороде, сажать овощи, полоть грядки или заниматься домашними делами в эту дату. Ведь в период активных весенних работ бывает трудно отложить дела даже на день.

Новини.LIVE рассказывает, можно ли работать на огороде и в саду в большой праздник Вознесения Господня.

Что означает праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне празднуют на сороковой день после Пасхи. Обычно в четверг шестой недели. По церковным преданиям, в этот день после последних наставлений своим ученикам Иисус Христос благословил их и вознесся на небо. Так завершилась Его земная жизнь.

В Украине с этим днем связано много красивых традиций:

посещение храма и совместная молитва;

причастие;

выпекание особого печенья или пирогов в форме лесенок, символизирующих путь к небесам;

угощение родных и соседей;

добрые дела и помощь ближним.

В народе говорили: если на Вознесение сохранить мир в сердце и не ссориться, весь год будет спокойным и счастливым.

Можно ли работать на огороде и в саду 21 мая

По народным обычаям, в большой церковный праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, особенно на земле. Считалось, что в этот день земля "отдыхает", а потому беспокоить ее не следует.

Под запретом были такие работы:

копание грядок;

посадка рассады;

прополка сорняков;

обработка сада от вредителей;

обрезка деревьев и кустов;

тяжелое поливание или окучивание растений.

Впрочем, церковь не устанавливает строгого запрета на огородные работы. Священники отмечают: главное — не забывать о духовном смысле праздника. Если вы посетили службу, помолились и посвятили время семье, легкая необходимая работа на участке не считается грехом. Важно лишь не превращать праздничный день в изнурительную работу.

Что еще нельзя делать в Вознесение Господне

Наши предки верили, что на Вознесение нельзя:

начинать ремонт или строительство;

стирать, шить, вышивать или вязать;

громко ссориться и сквернословить;

завидовать, обижаться или думать о плохом;

проводить венчание или свадьбу;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

плевать на землю, потому что это считалось большим неуважением к Божьему творению.

Народные приметы на Вознесение 21 мая

С Вознесением связано много погодных примет, по которым наши предки предсказывали лето и урожай.

Если утром много росы — будет щедрый урожай.

Солнечный день на Вознесение обещает теплое лето.

Дождь на праздник предвещает богатый грибной сезон.

Гром в этот день указывает на урожайный год.

Если птицы поют громко — лето будет сухим и ясным.

