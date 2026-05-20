Вознесение Господне 21 мая 2026: можно ли работать на огороде

Можно ли работать на огороде в Вознесение: запреты 21 мая
Вознесение Господне — один из самых больших переходящих христианских праздников в Украине. В 2026 году он приходится на 21 мая. Многие украинцы задумываются, можно ли работать на огороде, сажать овощи, полоть грядки или заниматься домашними делами в эту дату. Ведь в период активных весенних работ бывает трудно отложить дела даже на день.
Новини.LIVE рассказывает, можно ли работать на огороде и в саду в большой праздник Вознесения Господня.
Что означает праздник Вознесения Господня
Вознесение Господне празднуют на сороковой день после Пасхи. Обычно в четверг шестой недели. По церковным преданиям, в этот день после последних наставлений своим ученикам Иисус Христос благословил их и вознесся на небо. Так завершилась Его земная жизнь.
В Украине с этим днем связано много красивых традиций:
- посещение храма и совместная молитва;
- причастие;
- выпекание особого печенья или пирогов в форме лесенок, символизирующих путь к небесам;
- угощение родных и соседей;
- добрые дела и помощь ближним.
В народе говорили: если на Вознесение сохранить мир в сердце и не ссориться, весь год будет спокойным и счастливым.
Можно ли работать на огороде и в саду 21 мая
По народным обычаям, в большой церковный праздник не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, особенно на земле. Считалось, что в этот день земля "отдыхает", а потому беспокоить ее не следует.
Под запретом были такие работы:
- копание грядок;
- посадка рассады;
- прополка сорняков;
- обработка сада от вредителей;
- обрезка деревьев и кустов;
- тяжелое поливание или окучивание растений.
Впрочем, церковь не устанавливает строгого запрета на огородные работы. Священники отмечают: главное — не забывать о духовном смысле праздника. Если вы посетили службу, помолились и посвятили время семье, легкая необходимая работа на участке не считается грехом. Важно лишь не превращать праздничный день в изнурительную работу.
Что еще нельзя делать в Вознесение Господне
Наши предки верили, что на Вознесение нельзя:
- начинать ремонт или строительство;
- стирать, шить, вышивать или вязать;
- громко ссориться и сквернословить;
- завидовать, обижаться или думать о плохом;
- проводить венчание или свадьбу;
- отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
- плевать на землю, потому что это считалось большим неуважением к Божьему творению.
Народные приметы на Вознесение 21 мая
С Вознесением связано много погодных примет, по которым наши предки предсказывали лето и урожай.
- Если утром много росы — будет щедрый урожай.
- Солнечный день на Вознесение обещает теплое лето.
- Дождь на праздник предвещает богатый грибной сезон.
- Гром в этот день указывает на урожайный год.
- Если птицы поют громко — лето будет сухим и ясным.
