Вознесіння Господнє 21 травня 2026: чи можна працювати на городі

Жінка працює на городі. Фото: shutterstock.com

Вознесіння Господнє — одне з найбільших перехідних християнських свят в Україні. У 2026 році воно припадає на 21 травня. Багато українців замислюються, чи можна працювати на городі, садити овочі, полоти грядки або займатися хатніми справами у цю дату. Адже у період активних весняних робіт буває важко відкласти справи навіть на день.

Новини.LIVE розповідає, чи можна працювати на городі та в саду у велике свято Вознесіння Господнє.

Що означає свято Вознесіння Господнє

Вознесіння Господнє святкують на сороковий день після Великодня. Зазвичай у четвер шостого тижня. За церковними переказами, цього дня після останніх настанов своїм учням Ісус Христос благословив їх і вознісся на небо. Так завершилося Його земне життя.

В Україні з цим днем пов'язано багато красивих традицій:

відвідування храму та спільна молитва;

причастя;

випікання особливого печива або пирогів у формі драбинок, що символізують шлях до небес;

частування рідних і сусідів;

добрі справи та допомога ближнім.

У народі казали: якщо на Вознесіння зберегти мир у серці та не сваритися, увесь рік буде спокійним і щасливим.

Читайте також:

Чи можна працювати на городі та в саду 21 травня

За народними звичаями, у велике церковне свято не рекомендується займатися важкою фізичною працею, особливо на землі. Вважалося, що цього дня земля "відпочиває", а тому турбувати її не слід.

Під забороною були такі роботи:

копання грядок;

посадка розсади;

прополювання бур'янів;

обробка саду від шкідників;

обрізка дерев і кущів;

важке поливання або підгортання рослин.

Втім, церква не встановлює суворої заборони на городні роботи. Священники наголошують: головне — не забувати про духовний сенс свята. Якщо ви відвідали службу, помолилися та присвятили час родині, легка необхідна праця на ділянці не вважається гріхом. Важливо лише не перетворювати святковий день на виснажливу роботу.

Що ще не можна робити у Вознесіння Господнє

Наші предки вірили, що на Вознесіння не можна:

починати ремонт або будівництво;

прати, шити, вишивати чи в'язати;

голосно сваритися та лихословити;

заздрити, ображатися чи думати про погане;

проводити вінчання або весілля;

відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;

плювати на землю, бо це вважалося великою неповагою до Божого творіння.

Народні прикмети на Вознесіння 21 травня

З Вознесінням пов'язано багато погодних прикмет, за якими наші предки передбачали літо та врожай.

Якщо вранці багато роси — буде щедрий урожай.

Сонячний день на Вознесіння обіцяє тепле літо.

Дощ на свято віщує багатий грибний сезон.

Грім цього дня вказує на врожайний рік.

Якщо птахи співають голосно — літо буде сухим і ясним.

Також ділимося іншими цікавими темами з городництва

Коли садити бегонії у 2026 році, щоб клумби пишно цвіли до осінніх морозів.

Що посадити на балконі, щоб приносило користь та прикрашало простір.

Чим підживити аґрус у травні, щоб подвоїти кількість солодких ягід.