Чим підживити аґрус у травні 2026, щоб врожай був вдвічі більше: найкращі добрива

Чим підживити аґрус у травні 2026: ягід буде вдвічі більше
У травні садівники проводять останнє підживлення аґрусу перед плодоношенням. Це важливий етап, який визначить майбутній врожай. Є прості та ефективні добрива, які забезпечать вас великими та солодкими ягодами влітку.
Новини.LIVE розповідає, чим підживити аґрус у травні, щоб кущі віддячили вам щедрим врожаєм.
Найкращі добрива для аґрусу в травні
Травневе підживлення допомагає ягодам набирати вагу, покращує смак і підвищує солодкість. Для цього використовують:
- суперфосфат — 30-50 г під кущ;
- сульфат калію — 15-20 г.
Добрива можна розчинити у воді або внести у сухому вигляді у вологий ґрунт навколо куща, після чого добре полити.
Якщо ви надаєте перевагу органічному догляду, чудово підійде один з цих варіантів:
- деревна зола;
- кісткове борошно;
- бананова шкірка.
Можна чергувати їх з інтервалом приблизно 7-10 днів. Але не застосовуйте одночасно.
Як використати настій деревної золи?
Розчиніть приблизно одну склянку золи (200-250 г) у 10 л теплої води. Нехай розчин настоїться кілька годин, а після можна полити кущ під корінь. Але не забудьте попередньо зволожити землю. Такий засіб добре насичує рослину калієм і допомагає ягодам ставати солодшими та більшими.
Як підживлювати кістковим борошном?
Кісткове борошно є джерелом фосфору. Його можна просто розсипати навколо куща й злегка загорнути в ґрунт, після чого обов'язково полити.
Як застосувати бананову шкірку?
Необхідно зробити настій: шкірки з кількох бананів залити 1 л води і настояти 2-3 дні, після чого розвести і використовувати для поливу. Правильне співвідношення для поливу: 1 частина настою на 3 частини чистої води.
