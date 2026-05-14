Чим підживити аґрус у травні 2026, щоб врожай був вдвічі більше: найкращі добрива

У травні садівники проводять останнє підживлення аґрусу перед плодоношенням. Це важливий етап, який визначить майбутній врожай. Є прості та ефективні добрива, які забезпечать вас великими та солодкими ягодами влітку.

Чим підживити аґрус у травні, щоб кущі віддячили вам щедрим врожаєм.

Найкращі добрива для аґрусу в травні

Травневе підживлення допомагає ягодам набирати вагу, покращує смак і підвищує солодкість. Для цього використовують:

суперфосфат — 30-50 г під кущ;

сульфат калію — 15-20 г.

Добрива можна розчинити у воді або внести у сухому вигляді у вологий ґрунт навколо куща, після чого добре полити.



Якщо ви надаєте перевагу органічному догляду, чудово підійде один з цих варіантів:

деревна зола;

кісткове борошно;

бананова шкірка.

Можна чергувати їх з інтервалом приблизно 7-10 днів. Але не застосовуйте одночасно.

Як використати настій деревної золи?

Розчиніть приблизно одну склянку золи (200-250 г) у 10 л теплої води. Нехай розчин настоїться кілька годин, а після можна полити кущ під корінь. Але не забудьте попередньо зволожити землю. Такий засіб добре насичує рослину калієм і допомагає ягодам ставати солодшими та більшими.

Як підживлювати кістковим борошном?

Кісткове борошно є джерелом фосфору. Його можна просто розсипати навколо куща й злегка загорнути в ґрунт, після чого обов'язково полити.

Як застосувати бананову шкірку?

Необхідно зробити настій: шкірки з кількох бананів залити 1 л води і настояти 2-3 дні, після чого розвести і використовувати для поливу. Правильне співвідношення для поливу: 1 частина настою на 3 частини чистої води.

