Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Чем подкормить крыжовник в мае 2026: ягод будет вдвое больше

Чем подкормить крыжовник в мае 2026: ягод будет вдвое больше

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 13:50
Чем подкормить крыжовник в мае 2026, чтобы урожай был вдвое больше: лучшие удобрения
Подкормка кустов крыжовника весной. Коллаж: Новости.LIVE

В мае садоводы проводят последнюю подкормку крыжовника перед плодоношением. Это важный этап, который определит будущий урожай. Есть простые и эффективные удобрения, которые обеспечат вас большими и сладкими ягодами летом.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить крыжовник в мае, чтобы кусты отблагодарили вас щедрым урожаем.

Лучшие удобрения для крыжовника в мае

Майская подкормка помогает ягодам набирать вес, улучшает вкус и повышает сладость. Для этого используют:

  • суперфосфат — 30-50 г под куст;
  • сульфат калия — 15-20 г.

Удобрения можно растворить в воде или внести в сухом виде во влажную почву вокруг куста, после чего хорошо полить.

Если вы предпочитаете органический уход, прекрасно подойдет один из этих вариантов:

  • древесная зола;
  • костная мука;
  • банановая кожура.

Можно чередовать их с интервалом примерно 7-10 дней. Но не применяйте одновременно.

Читайте также:

Как использовать настой древесной золы?

Растворите примерно один стакан золы (200-250 г) в 10 л теплой воды. Пусть раствор настоится несколько часов, а после можно полить куст под корень. Но не забудьте предварительно увлажнить землю. Такое средство хорошо насыщает растение калием и помогает ягодам становиться слаще и крупнее.

Как подкармливать костной мукой?

Костная мука является источником фосфора. Ее можно просто рассыпать вокруг куста и слегка завернуть в почву, после чего обязательно полить.

Как применить банановую кожуру?

Необходимо сделать настой: кожуру с нескольких бананов залить 1 л воды и настоять 2-3 дня, после чего развести и использовать для полива. Правильное соотношение для полива: 1 часть настоя на 3 части чистой воды.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Что посадить рядом с крыжовником, чтобы кусты щедро плодоносили.

Что сделать со смородиной в начале цветения, чтобы урожай вас приятно удивил.

Как правильно поливать клубнику, чтобы кусты давали больше сладких ягод.

ягодные кусты урожай ягод подкормка крыжовника
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации