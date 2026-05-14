Чем подкормить крыжовник в мае 2026, чтобы урожай был вдвое больше: лучшие удобрения

В мае садоводы проводят последнюю подкормку крыжовника перед плодоношением. Это важный этап, который определит будущий урожай. Есть простые и эффективные удобрения, которые обеспечат вас большими и сладкими ягодами летом.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить крыжовник в мае, чтобы кусты отблагодарили вас щедрым урожаем.

Лучшие удобрения для крыжовника в мае

Майская подкормка помогает ягодам набирать вес, улучшает вкус и повышает сладость. Для этого используют:

суперфосфат — 30-50 г под куст;

сульфат калия — 15-20 г.

Удобрения можно растворить в воде или внести в сухом виде во влажную почву вокруг куста, после чего хорошо полить.



Если вы предпочитаете органический уход, прекрасно подойдет один из этих вариантов:

древесная зола;

костная мука;

банановая кожура.

Можно чередовать их с интервалом примерно 7-10 дней. Но не применяйте одновременно.

Как использовать настой древесной золы?

Растворите примерно один стакан золы (200-250 г) в 10 л теплой воды. Пусть раствор настоится несколько часов, а после можно полить куст под корень. Но не забудьте предварительно увлажнить землю. Такое средство хорошо насыщает растение калием и помогает ягодам становиться слаще и крупнее.

Как подкармливать костной мукой?

Костная мука является источником фосфора. Ее можно просто рассыпать вокруг куста и слегка завернуть в почву, после чего обязательно полить.

Как применить банановую кожуру?

Необходимо сделать настой: кожуру с нескольких бананов залить 1 л воды и настоять 2-3 дня, после чего развести и использовать для полива. Правильное соотношение для полива: 1 часть настоя на 3 части чистой воды.

