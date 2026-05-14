Чем подкормить крыжовник в мае 2026, чтобы урожай был вдвое больше: лучшие удобрения

Чем подкормить крыжовник в мае 2026: ягод будет вдвое больше
В мае садоводы проводят последнюю подкормку крыжовника перед плодоношением. Это важный этап, который определит будущий урожай. Есть простые и эффективные удобрения, которые обеспечат вас большими и сладкими ягодами летом.
Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить крыжовник в мае, чтобы кусты отблагодарили вас щедрым урожаем.
Лучшие удобрения для крыжовника в мае
Майская подкормка помогает ягодам набирать вес, улучшает вкус и повышает сладость. Для этого используют:
- суперфосфат — 30-50 г под куст;
- сульфат калия — 15-20 г.
Удобрения можно растворить в воде или внести в сухом виде во влажную почву вокруг куста, после чего хорошо полить.
Если вы предпочитаете органический уход, прекрасно подойдет один из этих вариантов:
- древесная зола;
- костная мука;
- банановая кожура.
Можно чередовать их с интервалом примерно 7-10 дней. Но не применяйте одновременно.
Как использовать настой древесной золы?
Растворите примерно один стакан золы (200-250 г) в 10 л теплой воды. Пусть раствор настоится несколько часов, а после можно полить куст под корень. Но не забудьте предварительно увлажнить землю. Такое средство хорошо насыщает растение калием и помогает ягодам становиться слаще и крупнее.
Как подкармливать костной мукой?
Костная мука является источником фосфора. Ее можно просто рассыпать вокруг куста и слегка завернуть в почву, после чего обязательно полить.
Как применить банановую кожуру?
Необходимо сделать настой: кожуру с нескольких бананов залить 1 л воды и настоять 2-3 дня, после чего развести и использовать для полива. Правильное соотношение для полива: 1 часть настоя на 3 части чистой воды.
