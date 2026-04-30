Что сделать со смородиной в начале цветения: два секрета большого урожая

Появился цвет смородины: два секрета, которые увеличат урожай вдвое
Как только на кустах смородины появляется нежный цвет — это знак, что пора действовать. Ведь в этот момент определяется количество завязи, качество ягод и даже их вкус. Стоит знать, какой уход за кустами подарит море сладких ягод. Есть всего два секрета.
Новини.LIVE рассказывает, что следует обязательно сделать со смородиной в начале цветения, чтобы урожай вас приятно удивил.
Два простых секрета ухода за смородиной в начале цветения
Секрет 1. Полив
В этот период кусты особенно чувствительны к влаге. Если почва пересыхает, растение может сбросить половину цветов. Избыток воды также опасен и может привести к проблемам с корнями.
Что важно учесть:
- поддерживайте равномерную влажность почвы;
- поливайте не часто, но обильно;
- вода должна проникать глубоко к корневой системе.
Секрет 2. Легкая подкормка для формирования ягод
Подкормка смородины во время цветения должна быть максимально осторожной. В этот период растению не нужен активный рост листьев, ему важно сформировать сильную завязь. Лучше всего работают калийные удобрения или фосфорные подкормки в небольших дозах. Они улучшают процесс опыления и способствуют формированию крупных ягод.
Дополнительные советы по уходу за смородиной, которые часто игнорируют
Есть еще несколько нюансов, которые могут существенно повлиять на результат:
- Прореживайте кусты, чтобы снизить риск болезней, обеспечить растение лучшим проветриванием и освещением.
- Мульчируйте почву, особенно весной, чтобы удержать влагу и защитить корни от перепадов температуры.
- Минимизируйте любые стрессы и следите за перепадами температуры.
