Что сделать со смородиной в начале цветения: два секрета большого урожая

Главная Дом и огород Появился цвет смородины: два секрета, которые увеличат урожай вдвое

Дата публикации 30 апреля 2026 22:33
Уход за смородиной во время цветения. Коллаж: Новини.LIVE

Как только на кустах смородины появляется нежный цвет — это знак, что пора действовать. Ведь в этот момент определяется количество завязи, качество ягод и даже их вкус. Стоит знать, какой уход за кустами подарит море сладких ягод. Есть всего два секрета.

Новини.LIVE рассказывает, что следует обязательно сделать со смородиной в начале цветения, чтобы урожай вас приятно удивил.

Два простых секрета ухода за смородиной в начале цветения

Секрет 1. Полив

В этот период кусты особенно чувствительны к влаге. Если почва пересыхает, растение может сбросить половину цветов. Избыток воды также опасен и может привести к проблемам с корнями.

Что важно учесть:

  • поддерживайте равномерную влажность почвы;
  • поливайте не часто, но обильно;
  • вода должна проникать глубоко к корневой системе.

Секрет 2. Легкая подкормка для формирования ягод

Подкормка смородины во время цветения должна быть максимально осторожной. В этот период растению не нужен активный рост листьев, ему важно сформировать сильную завязь. Лучше всего работают калийные удобрения или фосфорные подкормки в небольших дозах. Они улучшают процесс опыления и способствуют формированию крупных ягод.

Дополнительные советы по уходу за смородиной, которые часто игнорируют

Есть еще несколько нюансов, которые могут существенно повлиять на результат:

  1. Прореживайте кусты, чтобы снизить риск болезней, обеспечить растение лучшим проветриванием и освещением.
  2. Мульчируйте почву, особенно весной, чтобы удержать влагу и защитить корни от перепадов температуры.
  3. Минимизируйте любые стрессы и следите за перепадами температуры.

весенняя подкормка уход за смородиной урожай смородины
Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
