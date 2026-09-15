Лунный посевной календарь на 16 сентября 2026: что делать в саду и на огороде

Женщина работает на огороде осенью. Фото: shutterstock.com

16 сентября станет одним из тех осенних дней, когда на огороде стоит успеть сделать сразу несколько важных дел. Луна в этот день растет и находится в знаке Скорпиона, который в лунном календаре считается благоприятным для многих работ с растениями.

Новини.LIVE со ссылкой на Naogorode рассказывают, что стоит сделать в саду и на огороде 16 сентября, а какие работы лучше отложить.

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Лунный посевной календарь на 16 сентября 2026

16 сентября Луна растет в знаке Скорпиона почти весь день, а после 19:41 переходит в знак Стрельца. По лунному календарю день считается благоприятным для посева, посадки, ухода за растениями и сбора урожая.

Что можно посадить 16 сентября

В центральных и южных областях Украины еще можно посеять холодостойкую зелень. Для осеннего или ранневесеннего урожая подойдут:

шпинат;

руккола;

листовой салат.

Также 16 сентября можно высаживать укоренившиеся розетки садовой клубники. Главное, чтобы до устойчивых морозов растения успели хорошо прижиться.

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Особое внимание стоит уделить молодым деревьям и ягодным кустарникам. Если стоит сухая погода, проверьте влажность почвы. Осенью полезнее редкий, но глубокий полив.

Какой урожай собирать 16 сентября

Середина сентября хорошо подходит для сбора корнеплодов. До сильного похолодания можно выкапывать:

морковь;

столовую свеклу;

корневой сельдерей;

редьку;

дайкон.

Пастернак, напротив, можно не спешить убирать: эта культура достаточно хорошо переносит прохладу. Также собирайте теплолюбивые овощи. Помидоры снимайте по мере созревания, перец можно собирать как в технической, так и в биологической зрелости. Баклажаны лучше срывать до того, как семена внутри станут твердыми.

Чего не стоит делать 16 сентября

Не заливайте грядки избыточным количеством воды, особенно если ночи уже прохладные, и не проводите обработку от болезней и вредителей просто для профилактики без явной необходимости.

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