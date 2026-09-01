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Главная Дом и огород Пять неурожайных дат в сентябре 2026: когда нельзя сажать и сеять

Пять неурожайных дат в сентябре 2026: когда нельзя сажать и сеять

Ua ru
1 сентября 2026 11:59
Лунный посевной календарь на сентябрь 2026: когда можно сеять и сажать
Женщина работает на огороде в сентябре. Фото: shutterstock.com

Сентябрь — время, когда продолжаются посевные работы. На грядках сеют зелень, сидераты, некоторые овощи, а также готовят место для озимых культур. Многие огородники ориентируются на лунный календарь. В первый осенний месяц будет несколько дат, когда работу на огороде лучше отложить.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно сеять и сажать, а когда лучше заняться другими делами на участке согласно лунному календарю на сентябрь 2026 года.

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Фазы Луны в августе 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 10 сентября;
  • Новолуние — 11 сентября в 06:27 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 12 по 25 сентября;
  • Полнолуние — 26 сентября в 19:49 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — с 27 по 30 сентября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

Благоприятные дни в сентябре 2026 года по лунному посевному календарю

Наиболее благоприятные даты для работы в саду и на огороде: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 30 сентября.

Овощи и зелень, которые можно сажать и сеять:

Читайте также:
  • шпинат;
  • руккола;
  • укроп;
  • кориандр;
  • листовой салат;
  • кресс-салат;
  • листовая горчица;
  • скороспелый редис.

Не оставляйте пустые грядки без посевов до весны. После картофеля, лука, свеклы и других культур можно высеять сидераты.

В сентябре стоит посеять:

  • горчицу;
  • фацелию;
  • овес;
  • рожь;
  • вику;
  • масличную редьку.

Что можно посадить в саду и на клумбе в сентябре:

  • малину;
  • смородину;
  • кремс;
  • ежевику;
  • жимолость;
  • саженцы с закрытой корневой системой;
  • нарциссы;
  • крокусы;
  • мускари;
  • декоративный лук;
  • тюльпаны.

Пять неблагоприятных дат в сентябре 2026 года

Согласно лунному календарю, крупные посевы и пересадки лучше не планировать: 10, 11, 12, 25 и 26 сентября.

В эти дни огородники традиционно откладывают посев, высадку рассады и работы, во время которых можно повредить корни. При этом не следует оставлять участок без внимания. Можно собирать и сортировать урожай, убирать растительные остатки, готовить грядки, очищать погреб, проверять семена и приводить в порядок садовый инвентарь.

Основные работы в саду и на огороде в сентябре 2026 года: когда выполнять по лунному календарю

Помимо посева и посадки, в сентябре стоит

  • очищать и дезинфицировать места хранения;
  • собирать и сортировать урожай;
  • убирать растительные остатки;
  • подготавливать грядки для озимых культур;
  • сеять сидераты;
  • мульчировать почву;
  • собирать семена;
  • подготавливать теплицу к осенним посевам;
  • осматривать деревья и кусты;
  • поливать растения;
  • обрезать растения.

Благоприятные даты для проведения таких работ: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30 сентября;

Делимся также другими интересными темами по огородничеству

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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