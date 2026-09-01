Лунный посевной календарь на сентябрь 2026: когда можно сеять и сажать

Женщина работает на огороде в сентябре. Фото: shutterstock.com

Сентябрь — время, когда продолжаются посевные работы. На грядках сеют зелень, сидераты, некоторые овощи, а также готовят место для озимых культур. Многие огородники ориентируются на лунный календарь. В первый осенний месяц будет несколько дат, когда работу на огороде лучше отложить.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно сеять и сажать, а когда лучше заняться другими делами на участке согласно лунному календарю на сентябрь 2026 года.

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Фазы Луны в августе 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние

Убывающая Луна — с 1 по 10 сентября;

— с 1 по 10 сентября; Новолуние — 11 сентября в 06:27 по киевскому времени;

— 11 сентября в 06:27 по киевскому времени; Растущая Луна — с 12 по 25 сентября;

— с 12 по 25 сентября; Полнолуние — 26 сентября в 19:49 по киевскому времени;

— 26 сентября в 19:49 по киевскому времени; Убывающая Луна — с 27 по 30 сентября;

— с 27 по 30 сентября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Благоприятные дни в сентябре 2026 года по лунному посевному календарю

Наиболее благоприятные даты для работы в саду и на огороде: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 30 сентября.

Овощи и зелень, которые можно сажать и сеять:

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шпинат;

руккола;

укроп;

кориандр;

листовой салат;

кресс-салат;

листовая горчица;

скороспелый редис.

Не оставляйте пустые грядки без посевов до весны. После картофеля, лука, свеклы и других культур можно высеять сидераты.

В сентябре стоит посеять:

горчицу;

фацелию;

овес;

рожь;

вику;

масличную редьку.

Что можно посадить в саду и на клумбе в сентябре:

малину;

смородину;

кремс;

ежевику;

жимолость;

саженцы с закрытой корневой системой;

нарциссы;

крокусы;

мускари;

декоративный лук;

тюльпаны.

Пять неблагоприятных дат в сентябре 2026 года

Согласно лунному календарю, крупные посевы и пересадки лучше не планировать: 10, 11, 12, 25 и 26 сентября.

В эти дни огородники традиционно откладывают посев, высадку рассады и работы, во время которых можно повредить корни. При этом не следует оставлять участок без внимания. Можно собирать и сортировать урожай, убирать растительные остатки, готовить грядки, очищать погреб, проверять семена и приводить в порядок садовый инвентарь.

Основные работы в саду и на огороде в сентябре 2026 года: когда выполнять по лунному календарю

Помимо посева и посадки, в сентябре стоит

очищать и дезинфицировать места хранения;

собирать и сортировать урожай;

убирать растительные остатки;

подготавливать грядки для озимых культур;

сеять сидераты;

мульчировать почву;

собирать семена;

подготавливать теплицу к осенним посевам;

осматривать деревья и кусты;

поливать растения;

обрезать растения.

Благоприятные даты для проведения таких работ: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30 сентября;

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