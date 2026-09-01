Лунный посевной календарь на сентябрь 2026: когда можно сеять и сажать

Пять неурожайных дат в сентябре 2026: когда нельзя сажать и сеять
Сентябрь — время, когда продолжаются посевные работы. На грядках сеют зелень, сидераты, некоторые овощи, а также готовят место для озимых культур. Многие огородники ориентируются на лунный календарь. В первый осенний месяц будет несколько дат, когда работу на огороде лучше отложить.
Новини.LIVE рассказывает, когда можно сеять и сажать, а когда лучше заняться другими делами на участке согласно лунному календарю на сентябрь 2026 года.
Фазы Луны в августе 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние
- Убывающая Луна — с 1 по 10 сентября;
- Новолуние — 11 сентября в 06:27 по киевскому времени;
- Растущая Луна — с 12 по 25 сентября;
- Полнолуние — 26 сентября в 19:49 по киевскому времени;
- Убывающая Луна — с 27 по 30 сентября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Благоприятные дни в сентябре 2026 года по лунному посевному календарю
Наиболее благоприятные даты для работы в саду и на огороде: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 30 сентября.
Овощи и зелень, которые можно сажать и сеять:
- шпинат;
- руккола;
- укроп;
- кориандр;
- листовой салат;
- кресс-салат;
- листовая горчица;
- скороспелый редис.
Не оставляйте пустые грядки без посевов до весны. После картофеля, лука, свеклы и других культур можно высеять сидераты.
В сентябре стоит посеять:
- горчицу;
- фацелию;
- овес;
- рожь;
- вику;
- масличную редьку.
Что можно посадить в саду и на клумбе в сентябре:
- малину;
- смородину;
- кремс;
- ежевику;
- жимолость;
- саженцы с закрытой корневой системой;
- нарциссы;
- крокусы;
- мускари;
- декоративный лук;
- тюльпаны.
Пять неблагоприятных дат в сентябре 2026 года
Согласно лунному календарю, крупные посевы и пересадки лучше не планировать: 10, 11, 12, 25 и 26 сентября.
В эти дни огородники традиционно откладывают посев, высадку рассады и работы, во время которых можно повредить корни. При этом не следует оставлять участок без внимания. Можно собирать и сортировать урожай, убирать растительные остатки, готовить грядки, очищать погреб, проверять семена и приводить в порядок садовый инвентарь.
Основные работы в саду и на огороде в сентябре 2026 года: когда выполнять по лунному календарю
Помимо посева и посадки, в сентябре стоит
- очищать и дезинфицировать места хранения;
- собирать и сортировать урожай;
- убирать растительные остатки;
- подготавливать грядки для озимых культур;
- сеять сидераты;
- мульчировать почву;
- собирать семена;
- подготавливать теплицу к осенним посевам;
- осматривать деревья и кусты;
- поливать растения;
- обрезать растения.
Благоприятные даты для проведения таких работ: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30 сентября;
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