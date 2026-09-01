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Головна Дім та город П'ять неврожайних дат у вересні 2026: коли не можна садити і сіяти

П'ять неврожайних дат у вересні 2026: коли не можна садити і сіяти

Ua ru
1 вересня 2026 11:59
Місячний посівний календар на вересень 2026: коли можна сіяти і садити
Жінка працює на городі у вересні. Фото: shutterstock.com

Вересень — час, коли посівні роботи продовжуються. На грядках сіють зелень, сидерати, деякі овочі, а також готують місце для озимих культур. Багато городників орієнтуються на місячний календар. В перший осінній місяць буде кілька дат, коли роботу на городі краще відкласти.

Новини.LIVE розповідає, коли можна сіяти й садити, а коли краще зайнятися іншими справами на ділянці за місячним календарем на вересень 2026.

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Фази Місяця у серпні 2026: коли буде повня та молодик

  • Місяць, що спадає — з 1 по 10 вересня;
  • Молодик — 11 вересня о 06:27 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 12 по 25 вересня;
  • Повня — 26 вересня о 19:49 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 27 по 30 вересня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

Сприятливі дні у вересні 2026 за місячним посівним календарем

Найсприятливіші дати для роботи в саду та на городі: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29 30 вересня.

Овочі та зелень, які можна садити та сіяти

Читайте також:
  • шпинат;
  • рукола;
  • кріп;
  • коріандр;
  • листковий салат;
  • крес-салат;
  • листкова гірчиця;
  • скоростиглий редис.

Не залишайте порожні грядки голими до весни. Після картоплі, цибулі, буряку та інших культур можна висіяти сидерати.

Варто посіяти у вересні:

  • гірчицю;
  • фацелію;
  • овес;
  • жито;
  • вику;
  • олійну редьку.

Що можна посадити у саду та на клумбі у вересні:

  • малину;
  • смородину;
  • аґрус;
  • ожину;
  • жимолость;
  • саджанці із закритою кореневою системою;
  • нарциси;
  • крокуси;
  • мускарі;
  • декоративну цибулю;
  • тюльпани.

П'ять неврожайних дат у вересні 2026 року

За місячним календарем, великі посіви та пересаджування краще не планувати: 10, 11, 12, 25 та 26 вересня.

У ці дні городники традиційно відкладають посіви, висаджування розсади та роботи, під час яких можна пошкодити коріння. Залишати ділянку без уваги при цьому не потрібно. Можна збирати й сортувати врожай, прибирати рослинні рештки, готувати грядки, очищати погріб, перевіряти насіння та приводити до ладу садовий інвентар.

Головні роботи в саду та на городі у вересні 2026: коли виконувати за місячним календарем

Крім посіву й посадки, у вересні варто

  • очищати та дезінфікувати місця зберігання;
  • збирати й сортувати врожай;
  • прибирати рослинні рештки;
  • готувати грядки для озимих культур;
  • сіяти сидерати;
  • мульчувати ґрунт;
  • збирати насіння;
  • готувати теплицю до осінніх посівів;
  • оглядати дерева та кущі;
  • поливати рослини;
  • обрізати рослини.

Сприятливі дати для проведення таких робіт: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30 вересня;

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Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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