Місячний посівний календар на вересень 2026: коли можна сіяти і садити

П'ять неврожайних дат у вересні 2026: коли не можна садити і сіяти
Вересень — час, коли посівні роботи продовжуються. На грядках сіють зелень, сидерати, деякі овочі, а також готують місце для озимих культур. Багато городників орієнтуються на місячний календар. В перший осінній місяць буде кілька дат, коли роботу на городі краще відкласти.
Новини.LIVE розповідає, коли можна сіяти й садити, а коли краще зайнятися іншими справами на ділянці за місячним календарем на вересень 2026.
Фази Місяця у серпні 2026: коли буде повня та молодик
- Місяць, що спадає — з 1 по 10 вересня;
- Молодик — 11 вересня о 06:27 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 12 по 25 вересня;
- Повня — 26 вересня о 19:49 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 27 по 30 вересня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Сприятливі дні у вересні 2026 за місячним посівним календарем
Найсприятливіші дати для роботи в саду та на городі: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29 30 вересня.
Овочі та зелень, які можна садити та сіяти:
- шпинат;
- рукола;
- кріп;
- коріандр;
- листковий салат;
- крес-салат;
- листкова гірчиця;
- скоростиглий редис.
Не залишайте порожні грядки голими до весни. Після картоплі, цибулі, буряку та інших культур можна висіяти сидерати.
Варто посіяти у вересні:
- гірчицю;
- фацелію;
- овес;
- жито;
- вику;
- олійну редьку.
Що можна посадити у саду та на клумбі у вересні:
- малину;
- смородину;
- аґрус;
- ожину;
- жимолость;
- саджанці із закритою кореневою системою;
- нарциси;
- крокуси;
- мускарі;
- декоративну цибулю;
- тюльпани.
П'ять неврожайних дат у вересні 2026 року
За місячним календарем, великі посіви та пересаджування краще не планувати: 10, 11, 12, 25 та 26 вересня.
У ці дні городники традиційно відкладають посіви, висаджування розсади та роботи, під час яких можна пошкодити коріння. Залишати ділянку без уваги при цьому не потрібно. Можна збирати й сортувати врожай, прибирати рослинні рештки, готувати грядки, очищати погріб, перевіряти насіння та приводити до ладу садовий інвентар.
Головні роботи в саду та на городі у вересні 2026: коли виконувати за місячним календарем
Крім посіву й посадки, у вересні варто
- очищати та дезінфікувати місця зберігання;
- збирати й сортувати врожай;
- прибирати рослинні рештки;
- готувати грядки для озимих культур;
- сіяти сидерати;
- мульчувати ґрунт;
- збирати насіння;
- готувати теплицю до осінніх посівів;
- оглядати дерева та кущі;
- поливати рослини;
- обрізати рослини.
Сприятливі дати для проведення таких робіт: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30 вересня;
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