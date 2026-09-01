Місячний посівний календар на вересень 2026: коли можна сіяти і садити

Жінка працює на городі у вересні. Фото: shutterstock.com

Вересень — час, коли посівні роботи продовжуються. На грядках сіють зелень, сидерати, деякі овочі, а також готують місце для озимих культур. Багато городників орієнтуються на місячний календар. В перший осінній місяць буде кілька дат, коли роботу на городі краще відкласти.

Новини.LIVE розповідає, коли можна сіяти й садити, а коли краще зайнятися іншими справами на ділянці за місячним календарем на вересень 2026.

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Місяць, що спадає — з 1 по 10 вересня;

— з 1 по 10 вересня; Молодик — 11 вересня о 06:27 за Києвом;

— 11 вересня о 06:27 за Києвом; Місяць, що зростає — з 12 по 25 вересня;

— з 12 по 25 вересня; Повня — 26 вересня о 19:49 за Києвом;

— 26 вересня о 19:49 за Києвом; Місяць, що спадає — з 27 по 30 вересня;

— з 27 по 30 вересня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Сприятливі дні у вересні 2026 за місячним посівним календарем

Найсприятливіші дати для роботи в саду та на городі: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29 30 вересня.

Овочі та зелень, які можна садити та сіяти:

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шпинат;

рукола;

кріп;

коріандр;

листковий салат;

крес-салат;

листкова гірчиця;

скоростиглий редис.

Не залишайте порожні грядки голими до весни. Після картоплі, цибулі, буряку та інших культур можна висіяти сидерати.

Варто посіяти у вересні:

гірчицю;

фацелію;

овес;

жито;

вику;

олійну редьку.

Що можна посадити у саду та на клумбі у вересні:

малину;

смородину;

аґрус;

ожину;

жимолость;

саджанці із закритою кореневою системою;

нарциси;

крокуси;

мускарі;

декоративну цибулю;

тюльпани.

П'ять неврожайних дат у вересні 2026 року

За місячним календарем, великі посіви та пересаджування краще не планувати: 10, 11, 12, 25 та 26 вересня.

У ці дні городники традиційно відкладають посіви, висаджування розсади та роботи, під час яких можна пошкодити коріння. Залишати ділянку без уваги при цьому не потрібно. Можна збирати й сортувати врожай, прибирати рослинні рештки, готувати грядки, очищати погріб, перевіряти насіння та приводити до ладу садовий інвентар.

Головні роботи в саду та на городі у вересні 2026: коли виконувати за місячним календарем

Крім посіву й посадки, у вересні варто

очищати та дезінфікувати місця зберігання;

збирати й сортувати врожай;

прибирати рослинні рештки;

готувати грядки для озимих культур;

сіяти сидерати;

мульчувати ґрунт;

збирати насіння;

готувати теплицю до осінніх посівів;

оглядати дерева та кущі;

поливати рослини;

обрізати рослини.

Сприятливі дати для проведення таких робіт: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30 вересня;

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