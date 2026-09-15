Місячний посівний календар на 16 вересня 2026: що зробити у саду і на городі

Жінка працює на городі восени. Фото: shutterstock.com

16 вересня стане одним із тих осінніх днів, коли на городі варто встигнути зробити одразу кілька важливих справ. Місяць цього дня росте й перебуває у Скорпіоні, який у місячному календарі вважають сприятливим для багатьох робіт із рослинами.

Новини.LIVE з посиланням на Naogorode розповідає, що варто зробити у саду та на городі 16 вересня, а які роботи краще відкласти.

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Місячний посівний календар на 16 вересня 2026

16 вересня Місяць росте у Скорпіоні майже весь день, а після 19:41 переходить у Стрільця. За місячним календарем день вважається сприятливим для посівів, посадок, догляду за рослинами та збору врожаю.

Що можна посадити 16 вересня

У центральних і південних областях України ще можна посіяти холодостійку зелень. Для осіннього або ранньовесняного врожаю підійдуть:

шпинат;

рукола;

листовий салат.

Також 16 вересня можна висаджувати вкорінені розетки садової суниці. Головне, щоб до стійких морозів рослини встигли добре прижитися.

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Що зробити у саду та ягіднику

Особливу увагу варто приділити молодим деревам і ягідним кущам. Якщо стоїть суха погода, перевірте вологість ґрунту. Восени корисніший рідкісний, але глибокий полив.

Який урожай збирати 16 вересня

Середина вересня добре підходить для збирання коренеплодів. До сильного похолодання можна викопувати:

моркву;

столовий буряк;

кореневу селеру;

редьку;

дайкон.

Пастернак, навпаки, можна не поспішати прибирати: ця культура досить добре переносить прохолоду. Також збирайте теплолюбні овочі. Помідори знімайте в міру дозрівання, перець можна збирати як у технічній, так і в біологічній стиглості. Баклажани краще зривати до того, як насіння всередині стане твердим.

Що не варто робити 16 вересня

Не заливайте грядки надмірною кількістю води, особливо якщо ночі вже прохолодні та не проводьте обробки від хвороб і шкідників просто для профілактики без явної потреби.

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