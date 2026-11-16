Компост из бархатцев: как приготовить для оздоровления сада и огорода
После первых заморозков бархатцы обычно вырывают и выбрасывают. Но опытные огородники знают, что отцветшие кусты еще способны принести немалую пользу саду и огороду. Остатки можно легко превратить в ценное удобрение.
Новини.LIVE рассказывает, с чем смешать цветы и как правильно их подготовить, чтобы превратить в качественную подкормку.
Чем полезен компост из бархатцев
Стебли, листья и цветы бархатцев постепенно перегнивают и превращаются в органическое удобрение. Особенно ценным такой компост становится в сочетании с опавшими листьями, травой и другими растительными остатками.
Такое удобрение:
- улучшает структуру почвы;
- обогащает землю питательными веществами;
- поддерживает полезные микроорганизмы;
- помогает сохранять влагу;
- возвращает органику на грядки.
Живые бархатцы способны подавлять некоторые виды почвенных нематод благодаря веществам, содержащимся в корнях. Однако готовый компост из этих цветов не стоит считать средством против вредителей или грибковых заболеваний.
Как сделать компост из бархатцев осенью
Сначала соберите здоровые стебли, листья и увядшие цветы, измельчите их секатором. Соцветия со спелыми семенами лучше убрать, чтобы избежать самосева.
Далее приготовьте компостную смесь:
- На дно компостера положите немного мелких веточек для доступа воздуха.
- Добавьте одну часть измельченных бархатцев и других зеленых остатков.
- Сверху насыпьте примерно две части сухой листвы, соломы или измельченного картона.
- Чередуйте слои, пока не используете все подготовленные материалы.
Если смесь сухая, слегка увлажните ее водой. На ощупь она должна напоминать отжатую губку, а не мокрую кашу. Раз в несколько недель перемешивайте вилами. Зимой процесс разложения замедлится, а с потеплением снова ускорится. Компост готов, когда масса станет темной, рассыпчатой и будет пахнуть лесной землей.
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