Компост из бархатцев для сада и огорода. Коллаж: Новини.LIVE

После первых заморозков бархатцы обычно вырывают и выбрасывают. Но опытные огородники знают, что отцветшие кусты еще способны принести немалую пользу саду и огороду. Остатки можно легко превратить в ценное удобрение.

Новини.LIVE рассказывает, с чем смешать цветы и как правильно их подготовить, чтобы превратить в качественную подкормку.

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Чем полезен компост из бархатцев

Стебли, листья и цветы бархатцев постепенно перегнивают и превращаются в органическое удобрение. Особенно ценным такой компост становится в сочетании с опавшими листьями, травой и другими растительными остатками.

Такое удобрение:

улучшает структуру почвы;

обогащает землю питательными веществами;

поддерживает полезные микроорганизмы;

помогает сохранять влагу;

возвращает органику на грядки.

Живые бархатцы способны подавлять некоторые виды почвенных нематод благодаря веществам, содержащимся в корнях. Однако готовый компост из этих цветов не стоит считать средством против вредителей или грибковых заболеваний.

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Сначала соберите здоровые стебли, листья и увядшие цветы, измельчите их секатором. Соцветия со спелыми семенами лучше убрать, чтобы избежать самосева.

Далее приготовьте компостную смесь:

На дно компостера положите немного мелких веточек для доступа воздуха. Добавьте одну часть измельченных бархатцев и других зеленых остатков. Сверху насыпьте примерно две части сухой листвы, соломы или измельченного картона. Чередуйте слои, пока не используете все подготовленные материалы.

Если смесь сухая, слегка увлажните ее водой. На ощупь она должна напоминать отжатую губку, а не мокрую кашу. Раз в несколько недель перемешивайте вилами. Зимой процесс разложения замедлится, а с потеплением снова ускорится. Компост готов, когда масса станет темной, рассыпчатой и будет пахнуть лесной землей.

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