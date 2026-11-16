Компост з чорнобривців для саду та городу. Колаж: Новини.LIVE

Після перших заморозків чорнобривці зазвичай виривають і викидають. Але досвідчені городники знають, що відцвілі кущі ще здатні принести неабияку користь саду та городу. Рештки можна легко перетворити на цінне добриво.

Новини.LIVE розповідає, з чим змішати квіти та як правильно їх підготувати, щоб перетворити на якісне підживлення.

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Чим корисний компост із чорнобривців

Стебла, листя та квіти чорнобривців поступово перегнивають і перетворюються на органічне добриво. Особливо цінним такий компост стає в поєднанні з опалим листям, травою та іншими рослинними рештками.

Таке добриво:

покращує структуру ґрунту;

збагачує землю поживними речовинами;

підтримує корисні мікроорганізми;

допомагає зберігати вологу;

повертає органіку на грядки.

Живі чорнобривці здатні пригнічувати деякі види ґрунтових нематод завдяки речовинам у коренях. Однак готовий компост із цих квітів не варто вважати засобом проти шкідників або грибкових захворювань.

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Спочатку зберіть здорові стебла, листя та зів'ялі квіти, подрібніть їх секатором. Суцвіття зі стиглим насінням краще прибрати, щоб уникнути самосіву.

Далі приготуйте компостну суміш:

На дно компостера покладіть трохи дрібних гілочок для доступу повітря. Додайте одну частину подрібнених чорнобривців та інших зелених решток. Зверху насипте приблизно дві частини сухого листя, соломи або подрібненого картону. Чергуйте шари, доки не використаєте підготовлені матеріали.

Якщо суміш суха, злегка зволожте її водою. На дотик вона має нагадувати відтиснуту губку, а не мокру кашу. Раз на кілька тижнів перемішуйте вилами. Узимку розкладання сповільниться, а з потеплінням знову прискориться. Компост готовий, коли маса стане темною, розсипчастою та пахнутиме лісовою землею.

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