Как правильно хранить картошку, чтобы не прорастала и не портилась: советы специалистов

Урожай картофеля в пластиковом ящике. Фото: depositphotos.com

Собрать урожай картошки или купить клубни на зиму впрок — это лишь половина дела. Важно также правильно хранить запасы, ведь картофель очень чувствителен к условиям хранения.

Как правильно хранить картошку, чтобы она не прорастала, не гнила и не портилась, рассказали специалисты Simply Recipes, передает Новини.LIVE.

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Где не стоит хранить картофель

Одна из самых распространенных ошибок — оставлять клубни в теплом кухонном шкафчике возле плиты, духовки или батареи. В таких условиях картофель быстрее теряет качество, становится вялым и начинает прорастать.

Не подходит и место, куда попадает дневной свет. Под его воздействием кожура может зеленеть. Поэтому картофель лучше держать подальше от окон и открытых полок.

Холодильник тоже не подходит для длительного хранения. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отмечает, что низкая температура способствует так называемому холодовому подслащиванию. То есть картофель просто станет сладким на вкус. Но если вы кладете картошку в холодильник всего на несколько недель, то на ее качество это не повлияет.

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Для длительного хранения картошки желательная температура составляет примерно от +4 до +10°C, в зависимости от того, как вы собираетесь его готовить. Для клубней, предназначенных для жарки, специалисты советуют избегать слишком низких температур.

Лучший вариант — прохладное, темное место с хорошей циркуляцией воздуха. Это может быть:

сухой погреб;

подвал;

кладовая;

прохладный шкаф, расположенный вдали от источников тепла.

Где хранить картофель

Не оставляйте большой запас в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. Картофелю нужен доступ воздуха. Лучше пересыпать его в:

бумажный пакет;

деревянный или пластиковый ящик;

сетку-мешок;

мешок из мешковины;

корзину или другую тару с вентиляцией.

Мыть клубни перед хранением тоже не нужно. Лишняя влага может ускорить появление гнили. Периодически перебирайте запас и сразу удаляйте мягкие, поврежденные или подгнившие клубни.

И еще одна простая деталь. Если картофель начал массово прорастать уже через короткое время, проверьте температуру, освещение и вентиляцию.

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