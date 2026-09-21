Как правильно хранить картошку, чтобы не прорастала и не портилась: советы специалистов

Картошка быстро прорастает и портится: проверьте, где вы ее храните
Собрать урожай картошки или купить клубни на зиму впрок — это лишь половина дела. Важно также правильно хранить запасы, ведь картофель очень чувствителен к условиям хранения.
Как правильно хранить картошку, чтобы она не прорастала, не гнила и не портилась, рассказали специалисты Simply Recipes, передает Новини.LIVE.
Где не стоит хранить картофель
Одна из самых распространенных ошибок — оставлять клубни в теплом кухонном шкафчике возле плиты, духовки или батареи. В таких условиях картофель быстрее теряет качество, становится вялым и начинает прорастать.
Не подходит и место, куда попадает дневной свет. Под его воздействием кожура может зеленеть. Поэтому картофель лучше держать подальше от окон и открытых полок.
Холодильник тоже не подходит для длительного хранения. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отмечает, что низкая температура способствует так называемому холодовому подслащиванию. То есть картофель просто станет сладким на вкус. Но если вы кладете картошку в холодильник всего на несколько недель, то на ее качество это не повлияет.
Где картофель хранится дольше всего
Для длительного хранения картошки желательная температура составляет примерно от +4 до +10°C, в зависимости от того, как вы собираетесь его готовить. Для клубней, предназначенных для жарки, специалисты советуют избегать слишком низких температур.
Лучший вариант — прохладное, темное место с хорошей циркуляцией воздуха. Это может быть:
- сухой погреб;
- подвал;
- кладовая;
- прохладный шкаф, расположенный вдали от источников тепла.
Где хранить картофель
Не оставляйте большой запас в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. Картофелю нужен доступ воздуха. Лучше пересыпать его в:
- бумажный пакет;
- деревянный или пластиковый ящик;
- сетку-мешок;
- мешок из мешковины;
- корзину или другую тару с вентиляцией.
Мыть клубни перед хранением тоже не нужно. Лишняя влага может ускорить появление гнили. Периодически перебирайте запас и сразу удаляйте мягкие, поврежденные или подгнившие клубни.
И еще одна простая деталь. Если картофель начал массово прорастать уже через короткое время, проверьте температуру, освещение и вентиляцию.
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