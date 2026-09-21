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Главная Дом и огород Картошка быстро прорастает и портится: проверьте, где вы ее храните

Картошка быстро прорастает и портится: проверьте, где вы ее храните

Ua ru
21 сентября 2026 19:49
Как правильно хранить картошку, чтобы не прорастала и не портилась: советы специалистов
Урожай картофеля в пластиковом ящике. Фото: depositphotos.com

Собрать урожай картошки или купить клубни на зиму впрок — это лишь половина дела. Важно также правильно хранить запасы, ведь картофель очень чувствителен к условиям хранения.

Как правильно хранить картошку, чтобы она не прорастала, не гнила и не портилась, рассказали специалисты Simply Recipes, передает Новини.LIVE.

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Где не стоит хранить картофель

Одна из самых распространенных ошибок — оставлять клубни в теплом кухонном шкафчике возле плиты, духовки или батареи. В таких условиях картофель быстрее теряет качество, становится вялым и начинает прорастать.

Не подходит и место, куда попадает дневной свет. Под его воздействием кожура может зеленеть. Поэтому картофель лучше держать подальше от окон и открытых полок.

Холодильник тоже не подходит для длительного хранения. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отмечает, что низкая температура способствует так называемому холодовому подслащиванию. То есть картофель просто станет сладким на вкус. Но если вы кладете картошку в холодильник всего на несколько недель, то на ее качество это не повлияет.

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Для длительного хранения картошки желательная температура составляет примерно от +4 до +10°C, в зависимости от того, как вы собираетесь его готовить. Для клубней, предназначенных для жарки, специалисты советуют избегать слишком низких температур.

Лучший вариант — прохладное, темное место с хорошей циркуляцией воздуха. Это может быть:

  • сухой погреб;
  • подвал;
  • кладовая;
  • прохладный шкаф, расположенный вдали от источников тепла.

Где хранить картофель

Не оставляйте большой запас в плотно закрытом полиэтиленовом пакете. Картофелю нужен доступ воздуха. Лучше пересыпать его в:

  • бумажный пакет;
  • деревянный или пластиковый ящик;
  • сетку-мешок;
  • мешок из мешковины;
  • корзину или другую тару с вентиляцией.

Мыть клубни перед хранением тоже не нужно. Лишняя влага может ускорить появление гнили. Периодически перебирайте запас и сразу удаляйте мягкие, поврежденные или подгнившие клубни.

И еще одна простая деталь. Если картофель начал массово прорастать уже через короткое время, проверьте температуру, освещение и вентиляцию.

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полезные советы хранение картошки
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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