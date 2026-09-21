Як правильно зберігати картоплю, щоб не проростала і не псувалася: поради фахівців

Врожай картоплі у пластиковому ящику. Фото: depositphotos.com

Зібрати врожай картоплі або купити бульбу на зиму про запас — це лише пів роботи. Важливо також правильно зберігати запаси, адже картопля дуже чутлива до умов.

Як правильно зберігати картоплю, щоб не проростала, не гнила і не псувалася, розповіли фахівці Simply Recipes, передає Новини.LIVE.

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Де не варто зберігати картоплю

Одна з найпоширеніших помилок це залишати бульби у теплому кухонному шкафчику біля плити, духовки або батареї. За таких умов картопля швидше втрачає якість, стає в'ялою і починає проростати.

Не підходить і місце, куди потрапляє денне світло. Під його дією шкірка може зеленіти. Тому картоплю краще тримати подалі від вікон та відкритих полиць.

Холодильник теж не підходить для тривалого зберігання. Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) зазначає, що низька температура сприяє так званому холодовому підсолоджуванню. Тобто, картопля банально ставатиме солодкою на смак. Але, якщо ви кладете картоплю у холодильник лише на кілька тижнів, то на її якість це не вплине.

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Для тривалого зберігання картоплі бажана температура приблизно від +4 до +10°C, залежно від того, як ви збираєтеся її готувати. Для бульб, призначених для смаження, фахівці радять уникати надто низьких температур.

Найкращий варіант це прохолодне, темне місце з хорошою циркуляцією повітря. Це може бути:

сухий льох;

підвал;

комора;

прохолодна шафа розташована далеко від джерел тепла.

У чому тримати картоплю

Не залишайте великий запас у щільно закритому поліетиленовому пакеті. Картоплі потрібен доступ повітря. Краще пересипати її у:

паперовий пакет;

ящик дерев'яний або пластиковий;

сітку-мішок;

мішок з мішковини;

кошик або іншу тару з вентиляцією.

Мити бульби перед зберіганням теж не потрібно. Зайва волога може прискорити появу гнилі. Періодично перебирайте запас і одразу забирайте м'які, пошкоджені або підгнилі картоплини.

І ще одна проста деталь. Якщо картопля почала масово проростати вже через короткий час, перевірте температуру, світло та вентиляцію.

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