Як зберігати моркву в холодильнику, щоб не пріла і не пліснявіла: поради фахівців

Зберігання моркви у холодильнику. Колаж: Новини.LIVE

Морква здатна пролежати в холодильнику кілька тижнів, але інколи пліснява та гниття з'являються вже через два-три дні. Причина у неправильному зберіганні. Є простий спосіб уникнути проблеми.

Як зберігати моркву в холодильнику, щоб вона не пріла, не пліснявіла та не гнила, розповіли фахівці Better Homes & Gardens, передає Новини.LIVE.

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Скільки можна зберігати моркву

За правильних умов ціла неочищена морква може залишатися свіжою приблизно три-чотири тижні. А очищена, нарізана та так звана baby carrot зазвичай зберігається близько двох-трьох тижнів. Натерту моркву бажано використати протягом 5-7 днів, а вже приготовлену протягом 3-5 днів.

Чому морква пріє та пліснявіє в холодильнику

Одна з головних помилок після покупки моркви — залишати овоч у вологому пакеті та відразу класти у нижній ящик холодильника. На поверхні овочів і всередині упаковки поступово накопичується волога. Конденсат не встигає висохнути, а постійно вологе середовище сприяє розвитку плісняви та пришвидшує псування продукту. Тому перед зберіганням важливо перевірити, щоб морква була сухою.

Фахівці також не радять мити цілу моркву заздалегідь. Зайва волога на шкірці може скоротити термін її зберігання, тому краще помити коренеплоди безпосередньо перед приготуванням.

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Допомогти може звичайний паперовий рушник. Він вбиратиме надлишок вологи, яка з'являється всередині упаковки. Дуже зручно використовувати чистий пакет із застібкою або контейнер. Загорніть суху немиту моркву у паперовий рушник або покладіть аркуш на дно контейнера чи пакета. Якщо папір через кілька днів стане вологим, його потрібно замінити сухим.

Як правильно зберігати моркву в холодильнику

Якщо ви купили моркву із зеленим бадиллям, його варто зрізати перед зберіганням. Зелень продовжує забирати вологу з коренеплоду, через що він швидше втрачає пружність.

Зберігати овоч найкраще у ящику для овочів. Також моркву бажано тримати подалі від продуктів, які виділяють етилен:

яблук;

груш;

авокадо;

помідори;

солодкий перець;

цибуля;

картопля.

Цей газ прискорює старіння моркви.

Чи можна заморожувати моркву

Якщо моркви багато і ви розумієте, що не встигнете її використати, овоч можна заморозити. У морозильній камері правильно підготовлена морква може зберігатися до 12 місяців.

Фахівці радять вимити овоч, за бажанням очистити та нарізати. Щоб краще зберегти колір, смак і текстуру, її бажано бланшувати. Шматочки опускають у киплячу воду приблизно на дві-чотири хвилини, а потім одразу перекладають у крижану воду на такий самий час. Після цього моркву потрібно добре обсушити, попередньо заморозити на деку, а потім пересипати у пакет або герметичний контейнер.

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