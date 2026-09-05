Как хранить морковь в холодильнике, чтобы она не заплесневела и не сгнила: советы специалистов

Хранение моркови в холодильнике. Коллаж: Новини.LIVE

Морковь может пролежать в холодильнике несколько недель, но иногда плесень и гниль появляются уже через два-три дня. Причина — неправильное хранение. Есть простой способ избежать этой проблемы.

Как хранить морковь в холодильнике, чтобы она не заплесневела, не загнила и не портилась, рассказали специалисты Better Homes & Gardens, передает Новини.LIVE.

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Сколько можно хранить морковь

При правильных условиях целая неочищенная морковь может оставаться свежей примерно три-четыре недели. А очищенная, нарезанная и так называемая baby carrot обычно хранится около двух-трех недель. Натертую морковь желательно использовать в течение 5-7 дней, а уже приготовленную — в течение 3-5 дней.

Почему морковь гниет и плесневеет в холодильнике

Одна из главных ошибок после покупки моркови — оставлять овощ во влажном пакете и сразу класть в нижний ящик холодильника. На поверхности овощей и внутри упаковки постепенно скапливается влага. Конденсат не успевает высохнуть, а постоянно влажная среда способствует развитию плесени и ускоряет порчу продукта. Поэтому перед хранением важно убедиться, что морковь сухая.

Специалисты также не рекомендуют мыть целую морковь заранее. Лишняя влага на кожуре может сократить срок ее хранения, поэтому лучше помыть корнеплоды непосредственно перед приготовлением.

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Помочь может обычное бумажное полотенце. Оно впитает излишек влаги, которая появляется внутри упаковки. Очень удобно использовать чистый пакет с застежкой или контейнер. Заверните сухую немытую морковь в бумажное полотенце или положите лист на дно контейнера или пакета. Если через несколько дней бумага станет влажной, её нужно заменить сухой.

Как правильно хранить морковь в холодильнике

Если вы купили морковь с зеленой ботвой, ее следует срезать перед хранением. Зелень продолжает отбирать влагу из корнеплода, из-за чего он быстрее теряет упругость.

Хранить овощ лучше всего в ящике для овощей. Также морковь желательно держать подальше от продуктов, выделяющих этилен:

яблок;

груш;

авокадо;

помидоров;

сладкий перец;

лук;

картофель.

Этот газ ускоряет старение моркови.

Можно ли замораживать морковь

Если моркови много и вы понимаете, что не успеете ее использовать, овощ можно заморозить. В морозильной камере правильно подготовленная морковь может храниться до 12 месяцев.

Специалисты советуют вымыть овощ, по желанию очистить и нарезать. Чтобы лучше сохранить цвет, вкус и текстуру, ее желательно бланшировать. Кусочки опускают в кипящую воду примерно на две-четыре минуты, а затем сразу перекладывают в ледяную воду на такое же время. После этого морковь нужно хорошо обсушить, предварительно заморозить на противне, а затем пересыпать в пакет или герметичный контейнер.

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