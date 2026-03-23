Как вырастить крупный лук: два главных секрета наших бабушек

Лук на грядке, крупные головки лука.

Хотите вырастить крупный лук? Для этого не надо дорогих удобрений или сложного ухода. Есть простые секреты, которые передавались из поколения в поколение и работают безотказно.

Новини.LIVE делится двумя ключевыми правилами, которые помогут вам вырастить крупный лук на огороде.

Как вырастить крупный лук: проверенный годами народный метод

Не редко огородники сталкиваются с проблемой, когда лук начинает стрелковаться, а головки остаются мелкими. На самом деле причина кроется не только в уходе.

Первый секрет: правильная грядка

Чтобы получить крупные луковицы, стоит обратить внимание на подготовку почвы. Это один из главных секретов богатого урожая лука, который часто недооценивают. Землю нужно хорошо разрыхлить и сформировать невысокие гребни. Почему это работает:

почва лучше прогревается весной;

корни получают больше кислорода;

влага не застаивается возле луковицы;

уменьшается риск гниения и болезней.

Именно благодаря таким условиям растение направляет силы не в ботву, а в формирование большой, плотной головки.

Подготовка почвы к высадке лука.

Второй секрет: подготовка севка перед посадкой

Не менее важно правильно подготовить посадочный материал. От этого напрямую зависит, будет ли лук большим и здоровым. Эти простые действия помогают обеззаразить лук и защитить его от грибковых заболеваний. Вот что стоит сделать:

перебрать севок, отбраковать поврежденные;

прогреть его в теплом месте несколько часов, чтобы избежать стрелкования;

замочить перед посадкой в слабом солевом растворе или марганцовке примерно на 30 мин.

Посадка лука севка.

