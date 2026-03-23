Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как вырастить крупный лук: два главных секрета наших бабушек

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 01:12
Лук на грядке, крупные головки лука. Фото: Новини.LIVE

Хотите вырастить крупный лук? Для этого не надо дорогих удобрений или сложного ухода. Есть простые секреты, которые передавались из поколения в поколение и работают безотказно.

Новини.LIVE делится двумя ключевыми правилами, которые помогут вам вырастить крупный лук на огороде.

Не редко огородники сталкиваются с проблемой, когда лук начинает стрелковаться, а головки остаются мелкими. На самом деле причина кроется не только в уходе.

Первый секрет: правильная грядка

Чтобы получить крупные луковицы, стоит обратить внимание на подготовку почвы. Это один из главных секретов богатого урожая лука, который часто недооценивают. Землю нужно хорошо разрыхлить и сформировать невысокие гребни. Почему это работает:

  • почва лучше прогревается весной;
  • корни получают больше кислорода;
  • влага не застаивается возле луковицы;
  • уменьшается риск гниения и болезней.

Именно благодаря таким условиям растение направляет силы не в ботву, а в формирование большой, плотной головки.

 

Фермер робить гребні на городі
Подготовка почвы к высадке лука. Фото: Pinterest
Второй секрет: подготовка севка перед посадкой

Не менее важно правильно подготовить посадочный материал. От этого напрямую зависит, будет ли лук большим и здоровым. Эти простые действия помогают обеззаразить лук и защитить его от грибковых заболеваний. Вот что стоит сделать:

  • перебрать севок, отбраковать поврежденные;
  • прогреть его в теплом месте несколько часов, чтобы избежать стрелкования;
  • замочить перед посадкой в слабом солевом растворе или марганцовке примерно на 30 мин.

 

Цибуля-сіянка у ґрунті готова для посадки
Посадка лука севка. Фото: Pinterest

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации