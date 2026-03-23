Як виростити велику цибулю: два головні секрети наших бабусь

Цибуля на грядці, великі головки цибулі. Фото: Новини.LIVE

Хочете виростити велику цибулю? Для цього не треба дорогих добрив або складного догляду. Є прості секрети, які передавалися з покоління в покоління і працюють безвідмовно.

Новини.LIVE ділиться двома ключовими правилами, які допоможуть вам виростити велику цибулю на городі.

Як виростити велику цибулю: перевірений роками народний метод

Не рідко городники стикаються з проблемою, коли цибуля починає стрілкуватися, а головки залишаються дрібними. Насправді причина криється не лише в догляді.

Перший секрет: правильна грядка

Щоб отримати великі цибулини, варто звернути увагу на підготовку ґрунту. Це один із головних секретів багатого врожаю цибулі, який часто недооцінюють. Землю потрібно добре розпушити і сформувати невисокі гребені. Чому це працює:

ґрунт краще прогрівається навесні;

коріння отримує більше кисню;

волога не застоюється біля цибулини;

зменшується ризик гниття та хвороб.

Саме завдяки таким умовам рослина спрямовує сили не в бадилля, а у формування великої, щільної головки.

Підготовка ґрунту до висадки цибулі. Фото: Pinterest

Другий секрет: підготовка сіянки перед посадкою

Не менш важливо правильно підготувати посадковий матеріал. Від цього напряму залежить, чи буде цибуля великою та здоровою. Ці прості дії допомагають знезаразити цибулю та захистити її від грибкових захворювань. Ось що варто зробити:

перебрати сіянку, відбракувати пошкоджені;

прогріти її в теплому місці кілька годин, щоб уникнути стрілкування;

замочити перед посадкою у слабкому сольовому розчині або марганцівці приблизно на 30 хв.

Посадка цибулі сіянки. Фото: Pinterest

