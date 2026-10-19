Девушка варит белые грибы в кастрюле. Скриншот из видео на YouTube

Белые грибы ценятся за насыщенный аромат, нежную мякоть и изысканный вкус. Но даже такой деликатес легко испортить неправильным приготовлением. Если передержать боровики в кипятке, они потеряют упругость и станут водянистыми.

Новини.LIVE рассказывает, сколько варить свежие белые грибы и какие секреты помогут приготовить их вкусно.

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Как правильно очистить белые грибы перед варкой

Прежде чем поставить кастрюлю на плиту, нужно подготовить белые грибы. У них нежная структура, поэтому обращаться с ними следует осторожно:

удалите листья, хвою и остатки земли;

загрязненную основу ножки срежьте острым ножом;

шапочку очистите мягкой щеточкой или влажной салфеткой;

крупные экземпляры разрежьте и проверьте, не червивы ли они.

Если грибы сильно загрязнены, быстро промойте их под прохладной водой. Надолго оставлять в воде не стоит, ведь они могут впитать лишнюю влагу.

Сколько времени нужно варить свежие белые грибы

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует варить белые грибы примерно 25–30 минут в зависимости от размера кусочков.

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Нарежьте очищенные грибы примерно одинаковыми кусочками. Налейте в кастрюлю воду, немного посолите и доведите до кипения. Опустите боровики в кипящую воду. Варите на среднем огне 25–30 минут, периодически снимая пену. Отцедите готовые грибы на дуршлаг.

После варки грибы можно обжаривать, варить грибной бульон, готовить сливочные соусы, тушить со сметаной и т. д.

Как сохранить аромат и нежную текстуру боровиков

Один из главных секретов заключается в том, чтобы не переваривать грибы без необходимости. Чрезмерная термическая обработка ухудшает их текстуру.

Чтобы блюдо получилось вкусным, придерживайтесь нескольких правил:

нарезайте грибы одинаковыми кусочками, чтобы они готовились равномерно;

избегайте слишком сильного кипения;

не злоупотребляйте специями, которые перебивают естественный грибной аромат;

после варки дайте лишней воде стечь перед обжариванием.

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