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Главная Дом и огород Как правильно варить белые грибы, чтобы не испортить вкус деликатеса

Как правильно варить белые грибы, чтобы не испортить вкус деликатеса

Ua ru
19 октября 2026 15:54
Сколько времени варить свежие белые грибы: советы шеф-поваров, чтобы не испортить вкус Скриншот из видео на YouTube
Девушка варит белые грибы в кастрюле. Скриншот из видео на YouTube

Белые грибы ценятся за насыщенный аромат, нежную мякоть и изысканный вкус. Но даже такой деликатес легко испортить неправильным приготовлением. Если передержать боровики в кипятке, они потеряют упругость и станут водянистыми.

Новини.LIVE рассказывает, сколько варить свежие белые грибы и какие секреты помогут приготовить их вкусно.

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Как правильно очистить белые грибы перед варкой

Прежде чем поставить кастрюлю на плиту, нужно подготовить белые грибы. У них нежная структура, поэтому обращаться с ними следует осторожно:

  • удалите листья, хвою и остатки земли;
  • загрязненную основу ножки срежьте острым ножом;
  • шапочку очистите мягкой щеточкой или влажной салфеткой;
  • крупные экземпляры разрежьте и проверьте, не червивы ли они.

Если грибы сильно загрязнены, быстро промойте их под прохладной водой. Надолго оставлять в воде не стоит, ведь они могут впитать лишнюю влагу.

Сколько времени нужно варить свежие белые грибы

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует варить белые грибы примерно 25–30 минут в зависимости от размера кусочков.

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Его кулинарная технология предусматривает следующие шаги:

  1. Нарежьте очищенные грибы примерно одинаковыми кусочками.
  2. Налейте в кастрюлю воду, немного посолите и доведите до кипения.
  3. Опустите боровики в кипящую воду.
  4. Варите на среднем огне 25–30 минут, периодически снимая пену.
  5. Отцедите готовые грибы на дуршлаг.

После варки грибы можно обжаривать, варить грибной бульон, готовить сливочные соусы, тушить со сметаной и т. д.

Как сохранить аромат и нежную текстуру боровиков

Один из главных секретов заключается в том, чтобы не переваривать грибы без необходимости. Чрезмерная термическая обработка ухудшает их текстуру.

Чтобы блюдо получилось вкусным, придерживайтесь нескольких правил:

  • нарезайте грибы одинаковыми кусочками, чтобы они готовились равномерно;
  • избегайте слишком сильного кипения;
  • не злоупотребляйте специями, которые перебивают естественный грибной аромат;
  • после варки дайте лишней воде стечь перед обжариванием.

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белые грибы полезные советы
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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