Как правильно варить белые грибы, чтобы не испортить вкус деликатеса
Белые грибы ценятся за насыщенный аромат, нежную мякоть и изысканный вкус. Но даже такой деликатес легко испортить неправильным приготовлением. Если передержать боровики в кипятке, они потеряют упругость и станут водянистыми.
Новини.LIVE рассказывает, сколько варить свежие белые грибы и какие секреты помогут приготовить их вкусно.
Как правильно очистить белые грибы перед варкой
Прежде чем поставить кастрюлю на плиту, нужно подготовить белые грибы. У них нежная структура, поэтому обращаться с ними следует осторожно:
- удалите листья, хвою и остатки земли;
- загрязненную основу ножки срежьте острым ножом;
- шапочку очистите мягкой щеточкой или влажной салфеткой;
- крупные экземпляры разрежьте и проверьте, не червивы ли они.
Если грибы сильно загрязнены, быстро промойте их под прохладной водой. Надолго оставлять в воде не стоит, ведь они могут впитать лишнюю влагу.
Сколько времени нужно варить свежие белые грибы
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует варить белые грибы примерно 25–30 минут в зависимости от размера кусочков.
Его кулинарная технология предусматривает следующие шаги:
- Нарежьте очищенные грибы примерно одинаковыми кусочками.
- Налейте в кастрюлю воду, немного посолите и доведите до кипения.
- Опустите боровики в кипящую воду.
- Варите на среднем огне 25–30 минут, периодически снимая пену.
- Отцедите готовые грибы на дуршлаг.
После варки грибы можно обжаривать, варить грибной бульон, готовить сливочные соусы, тушить со сметаной и т. д.
Как сохранить аромат и нежную текстуру боровиков
Один из главных секретов заключается в том, чтобы не переваривать грибы без необходимости. Чрезмерная термическая обработка ухудшает их текстуру.
Чтобы блюдо получилось вкусным, придерживайтесь нескольких правил:
- нарезайте грибы одинаковыми кусочками, чтобы они готовились равномерно;
- избегайте слишком сильного кипения;
- не злоупотребляйте специями, которые перебивают естественный грибной аромат;
- после варки дайте лишней воде стечь перед обжариванием.
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