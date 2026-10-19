Дівчина варить білі гриби у каструлі. Скриншот з відео на Youtube

Білі гриби цінують за насичений аромат, ніжну м'якоть і вишуканий смак. Але навіть такий делікатес легко зіпсувати неправильним приготуванням. Якщо перетримати боровики в окропі, вони втратять пружність і стануть водянистими.

Новини.LIVE розповідає, скільки варити свіжі білі гриби та які секрети допоможуть приготувати їх смачно.

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Як правильно очистити білі гриби перед варінням

Перш ніж ставити каструлю на плиту, потрібно підготувати боровики. Вони мають ніжну структуру, тому поводитися з ними варто обережно:

приберіть листя, хвою та залишки землі;

забруднену основу ніжки зріжте гострим ножем;

капелюшок очистьте м'якою щіточкою або вологою серветкою;

великі екземпляри розріжте та перевірте, чи червиві вони.

Якщо гриби сильно забруднені, швидко промийте їх під прохолодною водою. Надовго залишати у воді не варто, адже вони можуть увібрати зайву вологу.

Скільки часу потрібно варити свіжі білі гриби

Український шеф-кухар Євген Клопотенко радить варити білі гриби приблизно 25–30 хвилин залежно від розміру шматочків.

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Його кулінарна технологія передбачає такі кроки:

Наріжте очищені гриби приблизно однаковими шматочками. Налийте в каструлю воду, трохи посоліть і доведіть до кипіння. Опустіть боровики в окріп. Варіть на середньому вогні 25–30 хвилин, періодично знімаючи піну. Відкиньте готові гриби на друшляк.

Після варіння гриби можна обсмажувати, варити грибну юшку, робити вершкові соуси, тушкувати зі сметаною тощо.

Як зберегти аромат і ніжну текстуру боровиків

Один із головних секретів полягає в тому, щоб не переварювати гриби без потреби. Надмірна термічна обробка погіршує їхню текстуру.

Щоб страва вийшла смачною, дотримуйтеся кількох правил:

нарізайте гриби однаковими шматочками, щоб вони готувалися рівномірно;

уникайте надто сильного кипіння;

не зловживайте спеціями, які перебивають природний грибний аромат;

після варіння дайте зайвій воді стекти перед обсмажуванням.

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