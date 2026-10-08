Як швидко помити білі гриби від піску і бруду: кухар розповів про простий трюк

Людина чистить лісові гриби. Фото: istockphoto.com

Погода в Україні дозволяє ходити на тихе полювання. Українці з різних регіонів приносять повні кошики "лісових скарбів". Але навіть найкрасивіші білі гриби та лисички треба чистити, адже на них повно піску і дрібного сміття.

Про простий спосіб швидко очистити гриби від піску та бруду Новини.LIVE розповідає з посиланням на Instagram-сторінку шеф-кухаря Олександра Огородніка.

Реклама

Як швидко очистити гриби від піску

Спочатку покладіть гриби у миску та залийте холодною водою. Кілька разів обережно перемішайте їх руками, щоб змити основну частину землі, хвої та піску. Довго тримати гриби у воді не потрібно. Після короткого промивання її одразу злийте. Далі викладіть гриби у широку миску або на деко та через сито припорошіть пшеничним борошном. На 500 г грибів достатньо приблизно 1-2 ст. л. Обережно перемішайте руками, щоб тонкий шар борошна потрапив на капелюшки та ніжки. Залиште гриби приблизно на 8-10 хвилин. За цей час борошно вбере частину вологи та допоможе зібрати дрібний бруд і пісок, які застрягли у нерівностях. Після цього швидко промийте гриби холодною водою та відкиньте на друшляк.

Чому цей трюк добре працює з лисичками

Лисички мають хвилясті капелюшки та численні складки, де легко затримується дрібний пісок. Саме тому звичайного ополіскування інколи недостатньо.

Борошно допомагає підхопити частинки бруду з важкодоступних місць. Водночас гриби не доводиться надовго залишати у воді, через що вони менше розмокають.

Як правильно мити білі гриби

Білі гриби краще спочатку почистити сухим способом. Обережно приберіть землю з капелюшка та ніжки щіткою або ножем, а забруднений край ніжки зріжте. Після цього гриб можна швидко промити під холодною проточною водою. Якщо піску багато, скористайтеся способом із борошном.

Читайте також:

Після миття викладіть гриби на чистий кухонний рушник або паперові серветки, обережно промокніть і залиште обсохнути на кілька хвилин. Вимиті свіжі гриби краще довго не зберігати. Якщо плануєте їх готувати або заморожувати, зробіть це якомога швидше після очищення.

Ділимося іншими корисними порадами

Як самостійно перевірити гриби на отруйність та чому домашні лайфхаки не працюють.

Чи можна їсти гриби, які вражені комахами та черв'яками.

Як правильно сушити гриби на зиму, щоб вони зберігалися кілька років, а пліснява і шкідники не завелися.