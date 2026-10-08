Как быстро помыть белые грибы от песка и грязи: повар рассказал о простом приеме

Человек чистит лесные грибы. Фото: istockphoto.com

Погода в Украине позволяет ходить на тихую охоту. Украинцы из разных регионов приносят полные корзины "лесных сокровищ". Но даже самые красивые белые грибы и лисички нужно чистить, ведь на них полно песка и мелкого мусора.

О простом способе быстро очистить грибы от песка и грязи Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Instagram-страницу шеф-повара Александра Огородника.

Реклама

Как быстро очистить грибы от песка

Сначала положите грибы в миску и залейте холодной водой. Несколько раз осторожно перемешайте их руками, чтобы смыть основную часть земли, хвои и песка. Долго держать грибы в воде не нужно. После короткого промывания воду сразу слейте. Затем выложите грибы в широкую миску или на противень и через сито присыпьте пшеничной мукой. На 500 г грибов достаточно примерно 1–2 ст. л. Осторожно перемешайте руками, чтобы тонкий слой муки покрыл шляпки и ножки. Оставьте грибы примерно на 8–10 минут. За это время мука впитает часть влаги и поможет собрать мелкую грязь и песок, застрявшие в неровностях. После этого быстро промойте грибы холодной водой и откиньте на дуршлаг.

Почему этот трюк хорошо работает с лисичками

Лисички имеют волнистые шляпки и многочисленные складки, в которых легко задерживается мелкий песок. Именно поэтому обычного ополаскивания иногда бывает недостаточно.

Мука помогает вымыть частицы грязи из труднодоступных мест. При этом грибы не приходится долго оставлять в воде, благодаря чему они меньше размокают.

Как правильно мыть белые грибы

Белые грибы лучше сначала очистить сухим способом. Осторожно удалите землю с шляпки и ножки щеткой или ножом, а загрязненный край ножки срежьте. После этого гриб можно быстро промыть под холодной проточной водой. Если песка много, воспользуйтесь способом с мукой.

Читайте также:

После мытья выложите грибы на чистое кухонное полотенце или бумажные салфетки, аккуратно промокните и оставьте обсохнуть на несколько минут. Вымытые свежие грибы лучше не хранить долго. Если планируете их готовить или замораживать, сделайте это как можно скорее после очистки.

Делимся другими полезными советами

Как самостоятельно проверить грибы на ядовитость и почему домашние лайфхаки не работают.

Можно ли есть грибы, пораженные насекомыми и червями.

Как правильно сушить грибы на зиму, чтобы они хранились несколько лет, а плесень и вредители не завелись.