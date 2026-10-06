Что делать с открытой консервацией, чтобы она не скисла и не покрылась плесенью

Достает соленые огурцы из банки. Фото: Pinterest

Домашние овощные заготовки — лучшая закуска и дополнение к основным блюдам. Но как только вы снимаете крышку с банки, внутрь попадают кислород и микроорганизмы, а срок хранения резко сокращается. Даже помидоры, перец или огурцы в кислом маринаде могут испортиться за несколько дней, если хранить продукт неправильно.

Новини.LIVE собрал полезные советы экспертов о том, как следует хранить консервированные овощи после вскрытия банки, чтобы продукт не скис и не заплесневел.

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Как хранить вскрытую консервацию

После вскрытия банки ее нужно сразу поставить в холодильник. Домашние овощные заготовки можно хранить 3–4 дня при температуре +4 °C или ниже.

Маринованные магазинные овощи с высокой кислотностью могут храниться примерно 5–7 дней, однако в первую очередь следует придерживаться рекомендаций производителя.

Основные правила:

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После вскрытия напишите дату на крышке и сразу же поставьте банку в холодильник. Плотно закрывайте банку чистой крышкой. Доставайте огурцы, помидоры или другие овощи только чистой вилкой или ложкой. Не доставайте руками. Не возвращайте в банку то, что уже лежало на тарелке. Не оставляйте открытую банку надолго на кухонном столе, особенно в теплом помещении. Овощи, хранящиеся в маринаде или рассоле, должны оставаться покрытыми жидкостью.

Помогает ли горчица

Существует старый домашний способ с использованием горчичного порошка. Его смешивают с кипяченой водой до состояния густой пасты, кладут между двумя слоями марли и накрывают горлышко банки перед тем, как закрыть ее крышкой.

Горчица действительно содержит вещества с антимикробными свойствами. Однако такой компресс не заменяет холодильник и не дает оснований хранить открытую консервацию дольше рекомендуемого срока.

Когда закрутку нужно выбросить

Продукт лучше сразу выбросить, если появилась:

плесень;

пена;

слизь;

необычное помутнение;

образование газа;

неприятный запах.

Не пытайтесь удалить плесень с поверхности и доесть остатки, а также не пробуйте подозрительные консервы на вкус.

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