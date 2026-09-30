Можно ли есть соленые огурцы, если на них появился белый налет: советы специалистов

Белый налет в рассоле с солеными огурцами. Коллаж: Новини.LIVE

В банке с домашними солеными огурцами появился белый налет, а рассол стал мутным. Для кого-то это повод сразу выбросить заготовку в мусор, в то время как другие достают огурчики и спокойно ими лакомятся. Но стоит ли есть такой продукт?

Новини.LIVE рассказывает, когда белый налет означает, что соленые огурцы следует выбросить.

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Что означает белый налет при засолке

Как объясняют специалисты Serious Eats, во время молочнокислого брожения на поверхности рассола может появиться тонкая белая или кремовая пленка. Часто это так называемые пленчатые дрожжи, а не плесень. Они особенно активно развиваются там, где рассол соприкасается с воздухом. Такой налет обычно плоский, светлый и не имеет пушистой структуры. Во время активного брожения также нормально наблюдать пузырьки газа и постепенное помутнение жидкости.

Почему рассол становится мутным

Мутный рассол сам по себе еще не означает, что соленые огурцы испортились. Во время ферментации бактерии активно перерабатывают природные сахара овощей, поэтому жидкость может потерять прозрачность, а на дне банки появляется светлый осадок.

Также причиной помутнения рассола может стать соль. А белый осадок в банке может образовываться и в результате деятельности бактерий во время нормального брожения.

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Что означает налет в закрытой банке

Если огурцы уже полностью сбродились и были закрыты для длительного хранения, следует оценивать не только цвет рассола.

Заготовку следует выбросить, если:

под крышкой начал активно расти налет;

крышка вздулась;

банка протекает;

наблюдается сильное газообразование или жидкость под давлением выходит наружу после открытия;

появился неприятный запах;

огурцы стали скользкими или слишком мягкими.

А если банка уже была открыта

После вскрытия внутрь попадает кислород, поэтому риск развития дрожжей и плесени увеличивается. Если белая пленка появилась уже во время хранения открытой банки, особенно в сочетании со странным запахом или изменением консистенции огурцов, рисковать не стоит.

Как отличить плесень от дрожжевого налета

Пленочные дрожжи обычно образуют тонкий белый, сероватый или кремовый слой. Плесень чаще имеет пушистую, объемную структуру и может быть зеленой, синей, коричневой или черной. Но ориентироваться только на цвет не стоит, ведь плесень тоже бывает белой. Если огурцы стали скользкими, очень мягкими, имеют резкий неприятный запах или вы видите настоящую плесень, заготовку нужно выбросить.

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