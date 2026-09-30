Чи можна їсти солоні огірки, якщо з'явився білий наліт: поради фахівців

Білий наліт у розсолі з солоними огірками. Колаж: Новини.LIVE

У банці з домашніми солоними огірками з'явився білий наліт, а розсіл став каламутним. Для когось це привід одразу відправити заготовку у смітник, коли інші дістають огірочки і спокійно ними ласують. Але чи варто їсти такий продукт?

Новини.LIVE розповідає, коли білий наліт означає, що солоні огірки слід викинути.

Реклама

Що означає білий наліт під час засолювання

Як пояснює фахівці Serious Eats, під час молочнокислої ферментації на поверхні розсолу може з'явитися тонка біла або кремова плівка. Часто це так звані плівчасті дріжджі, а не пліснява. Вони особливо активно розвиваються там, де розсіл контактує з повітрям. Такий наліт зазвичай плаский, світлий і не має пухнастої структури. Під час активного бродіння також нормально бачити бульбашки газу та поступове помутніння рідини.

Чому розсіл стає каламутним

Каламутний розсіл сам по собі ще не означає, що солоні огірки зіпсувалися. Під час ферментації бактерії активно переробляють природні цукри овочів, тому рідина може втратити прозорість, а на дні банки з'являється світлий осад.

Також причиною помутніння розсолу може стати сіль. А білий осад у банці може утворюватися і внаслідок діяльності бактерій під час нормального бродіння.

Читайте також:

Що означає наліт у закритій банці

Якщо огірки вже повністю ферментували та були закриті для тривалого зберігання, варто оцінювати не лише колір розсолу.

Заготовку слід викинути, якщо:

під кришкою почав активно рости наліт;

кришка вздулася;

банка підтікає;

є сильне газоутворення або рідина, яка під тиском виходить назовні після відкривання;

з'явився неприємний запах;

огірки стали слизькими або надто м'якими.

А якщо банка вже була відкрита

Після відкривання всередину потрапляє кисень, тому ризик розвитку дріжджів і плісняви збільшується. Якщо біла плівка з'явилася вже під час зберігання відкритої банки, особливо разом із дивним запахом або зміною консистенції огірків, ризикувати не варто.

Як відрізнити плісняву від дріжджового нальоту

Плівчасті дріжджі зазвичай утворюють тонкий білий, сіруватий або кремовий шар. Пліснява частіше має пухнасту, об'ємну структуру та може бути зеленою, синьою, коричневою або чорною. Але орієнтуватися лише на колір не варто, адже пліснява теж буває білою. Якщо огірки стали слизькими, дуже м'якими, мають різкий неприємний запах або ви бачите справжню плісняву, заготовку потрібно викинути.

Ділимося іншими корисними порадами

Чи потрібно замочувати огірки у воді перед засолюванням.

Що не можна додавати до солоних огірків і які дрібниці здатні зіпсувати всю заготовку.

Навіщо раніше додавали борошно до квашених огірків та чи варто зараз так робити.