Що зробити з відкритою консервацією, щоб вона не скисла і не вкрилась пліснявою

Дістає солоні огірки з банки. Фото: Pinterest

Домашні овочеві закрутки — найкраща закуска та доповнення до основних страв. Та щойно ви знімаєте кришку з консервації, всередину потрапляють кисень і мікроорганізми, а строк зберігання різко скорочується. Навіть помідори, перець чи огірки у кислому маринаді здатні зіпсуватися за кілька днів, якщо зберігати продукт неправильно.

Новини.LIVE зібрав корисні поради експертів, як слід зберігати консервовані овочі після відкриття банки, щоб продукт швидко не скис та не запліснявів.

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Як зберігати відкриту консервацію

Після відкриття банку потрібно одразу поставити в холодильник. Домашні овочеві закрутки можна зберігати 3–4 дні при температурі +4°C або нижче.

Мариновані магазинні овочі з високою кислотністю можуть зберігатися приблизно 5–7 днів, проте насамперед варто дотримуватися рекомендацій виробника.

Головні правила:

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Після відкриття напишіть дату на кришці та одразу поставте банку в холодильник. Щільно закривайте банку чистою кришкою. Діставайте огірки, помідори або інші овочі лише чистою виделкою чи ложкою. Не діставайте руками. Не повертайте у банку назад те, що вже лежало на тарілці. Не залишайте відкриту банку надовго на кухонному столі, особливо у теплому приміщенні. Овочі, які зберігаються у маринаді чи розсолі, мають залишалися вкритими рідиною.

Чи допомагає гірчиця

Існує старий домашній спосіб із гірчичним порошком. Його змішують із кип'яченою водою до густої пасти, кладуть між двома шарами марлі та накривають шийку банки перед тим, як закрити її кришкою.

Гірчиця справді містить речовини з антимікробними властивостями. Проте такий компрес не замінює холодильник і не дає підстав зберігати відкриту консервацію довше рекомендованого строку.

Коли закрутку треба викинути

Продукт краще одразу викинути, якщо з'явилася:

пліснява;

піна;

слиз;

незвичне помутніння;

газоутворення;

неприємний запах.

Не намагайтеся зняти плісняву зверху й доїсти решту та не куштуйте підозрілу консервацію для перевірки.

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