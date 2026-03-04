Какие овощи сеять уже в марте 2026 — список культур для раннего урожая

Посадите эти овощи уже в марте 2026 — ранний урожай гарантирован
Уже в марте большинство городников начинают посев огородных культур. Что-то можно высевать на рассаду, а холодостойкие растения — готовы к посеву в открытый грунт. В таком случае первые сочные и витаминные овощи можно пробовать уже в начале лета.
Новини.LIVE рассказывает, какие овощи сеять уже в марте 2026 года.
Что сеять на рассаду в марте 2026 года
Теплолюбивые культуры и те, которые имеют долгий период вегетации, стоит в марте сеять на рассаду:
- сладкий и острый перец;
- помидоры;
- баклажаны;
- капуста ранних сортов;
- сельдерей;
- огурцы для теплиц;
- салат масляный;
- руккола;
- шпинат.
Как правильно сеять на рассаду
Придерживайтесь таких простых правил:
- Используйте качественный рыхлый грунт для рассады с нейтральной кислотностью.
- Семена сейте в контейнеры или кассеты на глубину 1-1,5 см.
- После посева слегка увлажните землю теплой водой и накройте пленкой или агроволокном для создания парникового эффекта.
- Важно обеспечить температуру не ниже +22°C для перца и баклажанов и около +20°C для томатов.
- После появления всходов укрытие снимите и обеспечьте максимум света, иначе рассада вытянется.
- Если солнца мало, используйте фитолампу.
- За 10-14 дней до высадки в открытый грунт начинайте закалку — выносите рассаду на балкон или в теплицу на несколько часов ежедневно.
Какие овощи можно сеять в открытый грунт в марте
Вторая половина марта 2026 года будет уже благоприятной для холодостойких культур. Но ориентируйтесь на почву. Если она прогрелась хотя бы до +5°C и ночная температура стабильно выше нуля, можно начинать посев прямо на грядки.
Овощи для посева в открытый грунт в марте:
- морковь;
- редиска;
- редька;
- горох;
- бобы;
- пастернак;
- петрушка;
- укроп;
- лук-шнитт.
Секреты раннего посева в марте
Перед посевом перекопайте участок и внесите перегной или компост. Грядки желательно сделать приподнятыми — так земля быстрее прогреется. После посева овощей желательно накрыть их агроволокном — это ускорит прорастание и защитит всходы от резких перепадов температур. Полив в марте должен быть умеренным. Избыток влаги в холодной почве может привести к загниванию семян.
Также делимся другими интересными темами по огородничеству
Когда можно сеять сладкий перец на рассаду в марте.
В какие даты марта сеять помидоры на рассаду, чтобы растение росло крепким и дало щедрый урожай.
Коли сеять огурцы на рассаду в 2026 году.
Какой ранний сорт кабачков подарит урожай в мае.
Читайте Новини.LIVE!