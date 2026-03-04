Видео
Посадите эти овощи уже в марте 2026 — ранний урожай гарантирован

Посадите эти овощи уже в марте 2026 — ранний урожай гарантирован

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 12:01
Какие овощи сеять уже в марте 2026 — список культур для раннего урожая
Посев овощей весной. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в марте большинство городников начинают посев огородных культур. Что-то можно высевать на рассаду, а холодостойкие растения — готовы к посеву в  открытый грунт. В таком случае первые сочные и витаминные овощи можно пробовать уже в начале лета.

Новини.LIVE рассказывает, какие овощи сеять уже в марте 2026 года.

Что сеять на рассаду в марте 2026 года

Теплолюбивые культуры и те, которые имеют долгий период вегетации, стоит в марте сеять на рассаду:

  • сладкий и острый перец;
  • помидоры;
  • баклажаны;
  • капуста ранних сортов;
  • сельдерей;
  • огурцы для теплиц;
  • салат масляный;
  • руккола;
  • шпинат.

Как правильно сеять на рассаду

Придерживайтесь таких простых правил:

  1. Используйте качественный рыхлый грунт для рассады с нейтральной кислотностью.
  2. Семена сейте в контейнеры или кассеты на глубину 1-1,5 см.
  3. После посева слегка увлажните землю теплой водой и накройте пленкой или агроволокном для создания парникового эффекта.
  4. Важно обеспечить температуру не ниже +22°C для перца и баклажанов и около +20°C для томатов.
  5. После появления всходов укрытие снимите и обеспечьте максимум света, иначе рассада вытянется.
  6. Если солнца мало, используйте фитолампу.
  7. За 10-14 дней до высадки в открытый грунт начинайте закалку — выносите рассаду на балкон или в теплицу на несколько часов ежедневно.

Какие овощи можно сеять в открытый грунт в марте

Вторая половина марта 2026 года будет уже благоприятной для холодостойких культур. Но ориентируйтесь на почву. Если она прогрелась хотя бы до +5°C и ночная температура стабильно выше нуля, можно начинать посев прямо на грядки.

Овощи для посева в открытый грунт в марте:

  • морковь;
  • редиска;
  • редька;
  • горох;
  • бобы;
  • пастернак;
  • петрушка;
  • укроп;
  • лук-шнитт.

Секреты раннего посева в марте

Перед посевом перекопайте участок и внесите перегной или компост. Грядки желательно сделать приподнятыми — так земля быстрее прогреется. После посева овощей желательно накрыть их агроволокном — это ускорит прорастание и защитит всходы от резких перепадов температур. Полив в марте должен быть умеренным. Избыток влаги в холодной почве может привести к загниванию семян.

урожай овощи март советы огород
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
