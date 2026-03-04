Які овочі сіяти на городі вже у березні 2026 — список культур для раннього врожаю

Посів овочів навесні. Колаж: Новини.LIVE

Березень — ідеальний час для посіву городніх культур. Дещо висівають на розсаду, дещо — можна одразу у відкритий ґрунт. У такому випадку перші соковиті та вітамінні овочі можна куштувати вже на початку літа.

Новини.LIVE розповідає, які овочі сіяти вже у березні 2026 року.

Що сіяти на розсаду в березні 2026

Теплолюбні культури та ті, які мають довгий період вегетації, варто у березні сіяти на розсаду:

солодкий і гострий перець;

помідори;

баклажани;

капуста ранніх сортів;

селера;

огірки для теплиць;

салат масляний;

рукола;

шпинат.

Як правильно сіяти на розсаду

Дотримуйтеся таких простих правил:

Використовуйте якісний пухкий ґрунт для розсади з нейтральною кислотністю. Насіння сійте у контейнери або касети на глибину 1-1,5 см. Після посіву злегка зволожте землю теплою водою та накрийте плівкою або агроволокном для створення парникового ефекту. Важливо забезпечити температуру не нижче +22°C для перцю та баклажанів і близько +20°C для томатів. Після появи сходів укриття зніміть і забезпечте максимум світла, інакше розсада витягнеться. Якщо сонця мало, використовуйте фітолампу. За 10-14 днів до висадки у відкритий ґрунт починайте загартування — виносьте розсаду на балкон або у теплицю на кілька годин щодня.

Які овочі можна сіяти у відкритий ґрунт у березні

Друга половина березня 2026 року буде вже сприятливою для холодостійких культур. Але орієнтуйтеся на ґрунт. Якщо він прогрівся хоча б до +5°C і нічна температура стабільно вище нуля, можна починати посів просто на грядки.

Овочі для посіву у відкритий ґрунт у березні:

морква;

редиска;

редька;

горох;

боби;

пастернак;

петрушка;

кріп;

цибуля-шніт.

Секрети раннього посіву у березні

Перед посівом перекопайте ділянку та внесіть перегній або компост. Грядки бажано зробити піднятими — так земля швидше прогріється. Після посіву овочів бажано накрити їх агроволокном — це пришвидшить проростання і захистить сходи від різких перепадів температур. Полив у березні має бути помірним. Надлишок вологи у холодному ґрунті може спричинити загнивання насіння.

