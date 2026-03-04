Відео
Головна Дім та город Ці овочі варто посадити у березні — ранній урожай гарантовано

Ці овочі варто посадити у березні — ранній урожай гарантовано

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 12:01
Які овочі сіяти на городі вже у березні 2026 — список культур для раннього врожаю
Посів овочів навесні. Колаж: Новини.LIVE

Березень — ідеальний час для посіву городніх культур. Дещо висівають на розсаду, дещо — можна одразу у відкритий ґрунт. У такому випадку перші соковиті та вітамінні овочі можна куштувати вже на початку літа. 

Новини.LIVE розповідає, які овочі сіяти вже у березні 2026 року.

Що сіяти на розсаду в березні 2026

Теплолюбні культури та ті, які мають довгий період вегетації, варто у березні сіяти на розсаду:

  • солодкий і гострий перець;
  • помідори;
  • баклажани;
  • капуста ранніх сортів;
  • селера;
  • огірки для теплиць;
  • салат масляний;
  • рукола;
  • шпинат.

Як правильно сіяти на розсаду 

Дотримуйтеся таких простих правил:

  1. Використовуйте якісний пухкий ґрунт для розсади з нейтральною кислотністю.
  2. Насіння сійте у контейнери або касети на глибину 1-1,5 см.
  3. Після посіву злегка зволожте землю теплою водою та накрийте плівкою або агроволокном для створення парникового ефекту.
  4. Важливо забезпечити температуру не нижче +22°C для перцю та баклажанів і близько +20°C для томатів.
  5. Після появи сходів укриття зніміть і забезпечте максимум світла, інакше розсада витягнеться.
  6. Якщо сонця мало, використовуйте фітолампу.
  7. За 10-14 днів до висадки у відкритий ґрунт починайте загартування — виносьте розсаду на балкон або у теплицю на кілька годин щодня.

Які овочі можна сіяти у відкритий ґрунт у березні

Друга половина березня 2026 року буде вже сприятливою для холодостійких культур. Але орієнтуйтеся на ґрунт. Якщо він прогрівся хоча б до +5°C і нічна температура стабільно вище нуля, можна починати посів просто на грядки.

Овочі для посіву у відкритий ґрунт у березні:

  • морква;
  • редиска;
  • редька;
  • горох;
  • боби;
  • пастернак;
  • петрушка;
  • кріп;
  • цибуля-шніт.

Секрети раннього посіву у березні

Перед посівом перекопайте ділянку та внесіть перегній або компост. Грядки бажано зробити піднятими — так земля швидше прогріється. Після посіву овочів бажано накрити їх агроволокном — це пришвидшить проростання і захистить сходи від різких перепадів температур. Полив у березні має бути помірним. Надлишок вологи у холодному ґрунті може спричинити загнивання насіння.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
