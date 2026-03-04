Які овочі сіяти на городі вже у березні 2026 — список культур для раннього врожаю

Ці овочі варто посадити у березні — ранній урожай гарантовано
Березень — ідеальний час для посіву городніх культур. Дещо висівають на розсаду, дещо — можна одразу у відкритий ґрунт. У такому випадку перші соковиті та вітамінні овочі можна куштувати вже на початку літа.
Новини.LIVE розповідає, які овочі сіяти вже у березні 2026 року.
Що сіяти на розсаду в березні 2026
Теплолюбні культури та ті, які мають довгий період вегетації, варто у березні сіяти на розсаду:
- солодкий і гострий перець;
- помідори;
- баклажани;
- капуста ранніх сортів;
- селера;
- огірки для теплиць;
- салат масляний;
- рукола;
- шпинат.
Як правильно сіяти на розсаду
Дотримуйтеся таких простих правил:
- Використовуйте якісний пухкий ґрунт для розсади з нейтральною кислотністю.
- Насіння сійте у контейнери або касети на глибину 1-1,5 см.
- Після посіву злегка зволожте землю теплою водою та накрийте плівкою або агроволокном для створення парникового ефекту.
- Важливо забезпечити температуру не нижче +22°C для перцю та баклажанів і близько +20°C для томатів.
- Після появи сходів укриття зніміть і забезпечте максимум світла, інакше розсада витягнеться.
- Якщо сонця мало, використовуйте фітолампу.
- За 10-14 днів до висадки у відкритий ґрунт починайте загартування — виносьте розсаду на балкон або у теплицю на кілька годин щодня.
Які овочі можна сіяти у відкритий ґрунт у березні
Друга половина березня 2026 року буде вже сприятливою для холодостійких культур. Але орієнтуйтеся на ґрунт. Якщо він прогрівся хоча б до +5°C і нічна температура стабільно вище нуля, можна починати посів просто на грядки.
Овочі для посіву у відкритий ґрунт у березні:
- морква;
- редиска;
- редька;
- горох;
- боби;
- пастернак;
- петрушка;
- кріп;
- цибуля-шніт.
Секрети раннього посіву у березні
Перед посівом перекопайте ділянку та внесіть перегній або компост. Грядки бажано зробити піднятими — так земля швидше прогріється. Після посіву овочів бажано накрити їх агроволокном — це пришвидшить проростання і захистить сходи від різких перепадів температур. Полив у березні має бути помірним. Надлишок вологи у холодному ґрунті може спричинити загнивання насіння.
