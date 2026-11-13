Комнатное растение рождественник-шлюмбергер. Коллаж: Новини.LIVE

Рождественник — красивое комнатное растение, радующее пышной зеленью круглый год. А еще оно способно давать очень красивые цветы. Особенно хочется увидеть его цветение в канун Рождества. Но у этого растения есть свои прихоти, и оно начинает формировать бутоны только при определенных условиях. Есть три секрета, которые помогут.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, как правильно ухаживать за рождественником в ноябре и декабре, чтобы он порадовал обильным цветением на рождественские праздники.

Реклама

Как заставить рождественник зацвести к Рождеству 2026 года

Рождественник, или шлюмбергера, совсем не похож на обычные пустынные кактусы. В природе он растет во влажных тропических лесах Бразилии, поэтому любит рассеянный свет и не переносит длительной засухи. А чтобы растение покрылось цветами именно зимой, ему нужно создать условия, похожие на осень в естественной среде обитания.

Секрет первый

Самый важный сигнал для рождественника — сокращение светового дня. Если вечером вазон постоянно освещают люстра или настольная лампа, он может просто не заложить цветочных бутонов.

Что нужно сделать:

Читайте также:

обеспечьте растению примерно 13 часов непрерывной темноты в сутки;

днем держите вазон в светлом месте без прямого солнечного света;

вечером оставляйте его в комнате, где не включают искусственное освещение.

Придерживайтесь такого режима около четырех-шести недель. Даже небольшое изменение освещения способно повлиять на формирование бутонов.

Секрет второй

Цветку также необходимо понижение температуры. Оптимальная температура для стимулирования цветения составляет примерно от +13 до +16 °C. Поэтому осенью лучше перенести горшок в прохладную спальню или другое светлое помещение без отопительных приборов поблизости.

Важно избегать мороза, холодных сквозняков и резких перепадов температуры. А вот на подоконнике над горячей батареей рождественская звезда будет только продолжать наращивать зеленые побеги вместо бутонов.

Секрет третий

Когда на кончиках побегов появятся маленькие бутоны, самый сложный этап уже позади. Но именно в этот момент можно случайно испортить будущее цветение. Рождественник чувствителен к резким изменениям условий. Если перенести его из прохладной комнаты в слишком теплую или поставить под прямые солнечные лучи, бутоны могут опасть, так и не раскрывшись.

Поэтому после их появления:

не переставляйте горшок без необходимости;

поддерживайте стабильную температуру от +18 до +20 °C;

поливайте, когда верхний слой почвы немного подсохнет;

не допускайте ни полного пересыхания почвы, ни застоя воды.

А когда рождественник наконец расцветет, держите его подальше от батарей и не забывайте об умеренном поливе. Так нежные цветы дольше будут украшать ваш дом.

Кстати, пока бутоны еще не сформировались, вазон можно время от времени поворачивать к свету разными сторонами. Так цветы впоследствии будут появляться более равномерно.

Успеет ли рождественник зацвести к 25 декабря

На сроки влияют сорт, температура и предварительный уход. Если начать подготовку в ноябре, шанс увидеть цветы к Рождеству еще есть, особенно если растение уже начало закладывать бутоны.

Делимся другими полезными советами по выращиванию комнатных растений

Какие комнатные растения нельзя поливать холодной водой.

Что сделать с орхидеей в ноябре, чтобы растение выпустило цветоносы.

Почему листья орхидеи вянут и теряют упругость, и как вернуть здоровье комнатному растению.

Почему замиокулькас желтеет в отопительный сезон и как спасти растение.

Как использовать винные пробки для комнатных растений.