Что сделать с орхидеей в ноябре, чтобы растение пустило цветоносы
Осенью орхидея довольно часто не цветет из-за сокращения продолжительности светового дня и начала отопительного сезона. Однако ноябрь — подходящее время для подготовки комнатного растения к новому цветению. Важно правильно подобрать подкормку и изменить некоторые привычки в уходе.
Как ухаживать за орхидеей в ноябре, чтобы растение пустило цветоносы, рассказали специалисты RHS, передает Новини.LIVE.
Чем подкормить орхидею в ноябре 2026 года
Лучший вариант — специальное жидкое удобрение для орхидей со сбалансированным содержанием азота, фосфора, калия и микроэлементов. Но не стоит покупать средство с максимально высоким содержанием фосфора. Ведь избыток питательных веществ может повредить корни.
Вносите раствор в предварительно увлажненный субстрат, чтобы избежать повреждения корней. Во время активного роста обычно достаточно подкармливать растение после каждого третьего или четвертого полива.
Не используйте сахар, дрожжи или молоко в качестве домашнего удобрения. Такие эксперименты могут привести к появлению плесени.
Один секрет, который поможет орхидее выпустить цветонос
Для фаленопсисов важным сигналом к цветению становится умеренное ночное похолодание. Попробуйте в течение нескольких недель обеспечить растению температуру от +21 до +25 °C днем и от +16 до +19 °C ночью. Такая разница близка к естественным условиям, при которых многие фаленопсисы начинают формировать цветоносы.
Что еще сделать с орхидеей в ноябре
Даже правильная подкормка не даст желаемого результата без надлежащего ухода. Чтобы растение было здоровым и пышно цвело:
- Обеспечьте больше света
Переставьте вазон на восточное или западное подоконник. Если в комнате темно, используйте фитолампу.
- Скорректируйте полив
Увлажняйте почву, когда она почти просохла, а корни приобрели серебристый оттенок. Не оставляйте воду в поддоне.
- Уберите вазон подальше от батареи
Горячий сухой воздух и постоянные перепады температур могут негативно влиять на растение.
- Проверьте корни
Если они гниют или субстрат сильно уплотнился, сначала нужно восстановить здоровье орхидеи.
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