Человек поливает комнатную орхидею. Фото: iStock

Осенью орхидея довольно часто не цветет из-за сокращения продолжительности светового дня и начала отопительного сезона. Однако ноябрь — подходящее время для подготовки комнатного растения к новому цветению. Важно правильно подобрать подкормку и изменить некоторые привычки в уходе.

Как ухаживать за орхидеей в ноябре, чтобы растение пустило цветоносы, рассказали специалисты RHS, передает Новини.LIVE.

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Чем подкормить орхидею в ноябре 2026 года

Лучший вариант — специальное жидкое удобрение для орхидей со сбалансированным содержанием азота, фосфора, калия и микроэлементов. Но не стоит покупать средство с максимально высоким содержанием фосфора. Ведь избыток питательных веществ может повредить корни.

Вносите раствор в предварительно увлажненный субстрат, чтобы избежать повреждения корней. Во время активного роста обычно достаточно подкармливать растение после каждого третьего или четвертого полива.

Не используйте сахар, дрожжи или молоко в качестве домашнего удобрения. Такие эксперименты могут привести к появлению плесени.

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Для фаленопсисов важным сигналом к цветению становится умеренное ночное похолодание. Попробуйте в течение нескольких недель обеспечить растению температуру от +21 до +25 °C днем и от +16 до +19 °C ночью. Такая разница близка к естественным условиям, при которых многие фаленопсисы начинают формировать цветоносы.

Что еще сделать с орхидеей в ноябре

Даже правильная подкормка не даст желаемого результата без надлежащего ухода. Чтобы растение было здоровым и пышно цвело:

Обеспечьте больше света

Переставьте вазон на восточное или западное подоконник. Если в комнате темно, используйте фитолампу.

Скорректируйте полив

Увлажняйте почву, когда она почти просохла, а корни приобрели серебристый оттенок. Не оставляйте воду в поддоне.

Уберите вазон подальше от батареи

Горячий сухой воздух и постоянные перепады температур могут негативно влиять на растение.

Проверьте корни

Если они гниют или субстрат сильно уплотнился, сначала нужно восстановить здоровье орхидеи.

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