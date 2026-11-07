Листья комнатной орхидеи вянут. Коллаж: Новини.LIVE

Листья орхидеи внезапно стали мягкими и сморщились. Первое, что приходит на ум, — растению не хватает воды. Но поспешный полив может только ухудшить ситуацию. Дело в том, что орхидея одинаково реагирует и на засуху, и на загнивание корней.

Как спасти комнатное растение, объяснили специалисты Meglepetés, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему у орхидеи сморщились листья

Листья орхидеи не всегда вянут из-за дефицита воды. Равно как растение реагирует и на избыток влаги, когда корни начинают загнивать.

Поэтому сначала присмотритесь к корням. Через стенки прозрачного горшка это сделать проще всего. Здоровые корни плотные, упругие, серебристо-белые или зеленые.

Коричневые или черные, мягкие, скользкие корни свидетельствуют о загнивании. А сухие, полые и ломкие могут означать длительное пересушивание. Если кора сухая, а горшок необычно легкий, скорее всего, орхидее не хватает воды.

Читайте также:

Как спасти орхидею с сморщенными листьями

Если корни здоровые, а субстрат пересох, хорошо полейте орхидею водой комнатной температуры. Дайте ей полностью стечь и обязательно слейте воду из поддона или декоративного кашпо. Следите, чтобы вода не оставалась внутри розетки листьев.

Если же корни гниют, осторожно извлеките растение из горшка, удалите старую кору, чистыми ножницами срежьте гнилые и отмершие части. Пересадите цветок в свежий воздухопроницаемый субстрат для орхидей, желательно в прозрачный горшок с дренажными отверстиями.

Обновлять кору нужно примерно каждые два года. Со временем она уплотняется и дольше удерживает воду. Слишком большой горшок также повышает риск загнивания корней.

Не ждите, что старые сморщенные листья обязательно расправятся. Важнее, чтобы орхидея постепенно нарастила здоровые корни и новые крепкие листья. А в дальнейшем проверяйте состояние коры и корней перед каждым поливом, а не ориентируйтесь только на календарь.

Делимся другими полезными советами

Как ухаживать за орхидеей осенью для пышного цветения.

Зачем во Франции рис сыплют в горшки с орхидеями.

Как использовать винные пробки для комнатных растений.