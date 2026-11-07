Листя кімнатної орхідеї в'януть. Колаж: Новини.LIVE

Листя орхідеї раптово стали м'якими та зморщилися. Перше, що приходить на думку, — рослині бракує води. Але поспішний полив здатен лише погіршити ситуацію. Річ у тім, що орхідея однаково реагує і на посуху, і на загнивання коріння.

Як врятувати кімнатну рослину, пояснили фахівці Meglepetés, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому в орхідеї зморщилося листя

Листя орхідеї не завжди в'яне через дефіцит води. Так само рослина реагує й на надлишок вологи, коли коріння починає загнивати.

Тому спершу придивіться до коренів. Через стінки прозорого горщика це зробити найпростіше. Здорові корені щільні, пружні, сріблясто-білі або зелені.

Коричневі чи чорні, м'які, слизькі корені свідчать про загнивання. А сухі, порожнисті й ламкі можуть означати тривале пересушування. Якщо кора суха, а горщик незвично легкий, найімовірніше, орхідеї бракує води.

Читайте також:

Як врятувати орхідею зі зморщеним листям

Якщо корені здорові, а субстрат пересох, добре полийте орхідею водою кімнатної температури. Дайте їй повністю стекти й обов'язково злийте воду з піддона або декоративного кашпо. Стежте, щоб вода не залишалася в середині розетки листків.

Якщо ж корені гниють, обережно дістаньте рослину з горщика, приберіть стару кору, чистими ножицями зріжте гнилі та відмерлі частини. Пересадіть квітку у свіжий повітропроникний субстрат для орхідей, бажано в прозорий горщик із дренажними отворами.

Оновлювати кору потрібно приблизно кожні два роки. З часом вона ущільнюється й довше утримує воду. Надто великий горщик також підвищує ризик загнивання коріння.

Не чекайте, що старе зморщене листя обов'язково розправиться. Важливіше, щоб орхідея поступово наростила здорове коріння та нові міцні листки. А надалі перевіряйте стан кори й коренів перед кожним поливом, а не орієнтуйтеся лише на календар.

Ділимося іншими корисними порадами

Як доглядати за орхідеєю восени для пишного цвітіння.

Навіщо у Франції рис сиплють у горщики з орхідеями.

Як використати винні пробки для кімнатних рослин.