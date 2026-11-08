Замиокулькас с желтыми листьями. Фото: shutterstock.com

Замиокулькас считается одним из самых выносливых комнатных растений. Однако с началом отопительного сезона даже он нередко начинает болеть. Листья желтеют, теряют упругость и опадают. Чтобы спасти растение, важно вовремя заметить тревожные признаки и изменить режим ухода.

Как правильно ухаживать за замиокулькасом в отопительный сезон, пишет Deccoria.

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Почему замиокулькас желтеет и вянет зимой

Главная опасность для долларового дерева зимой часто кроется не в сухом воздухе, а в горшке. Растение накапливает воду в подземных корневищах, поэтому легко переносит кратковременную засуху. Зато постоянно влажная почва может привести к загниванию корней.

Определить причину ухудшения состояния помогут характерные признаки:

Листья желтеют, а стебли становятся мягкими . Скорее всего, растение переливают, и корни начинают гнить.

. Скорее всего, растение переливают, и корни начинают гнить. Листья морщатся, побеги теряют упругость . Возможна длительная нехватка воды, особенно если почва полностью пересохла.

. Возможна длительная нехватка воды, особенно если почва полностью пересохла. На листьях появились мелкие светлые пятнышки . Это может свидетельствовать о появлении паутинного клеща.

. Это может свидетельствовать о появлении паутинного клеща. Листья желтеют после перестановки горшка. Причиной могут быть холодные сквозняки, недостаток света или резкие перепады температур.

Как правильно ухаживать за замиокулькасом в отопительный сезон

Чтобы комнатный цветок оставался здоровым, достаточно соблюдать несколько правил:

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Переставьте горшок подальше от батареи. Горячий воздух и постоянные колебания температуры создают лишний стресс. Выберите место с рассеянным дневным светом, где температура держится примерно в пределах от +18 до +24 °C. Сократите полив. Зимой замиокулькас растет медленнее, поэтому нуждается в меньшем количестве влаги. Поливайте только после полного просыхания субстрата. Используйте воду комнатной температуры, а остатки из поддона обязательно сливайте. Проверяйте листья на наличие вредителей. Особое внимание уделяйте нижней стороне листьев. Тонкая паутинка и светлые точки могут свидетельствовать о паутинном клеще, который хорошо размножается в сухом теплом воздухе. Не спешите с подкормкой. Зимой растению обычно не нужны удобрения. Избыток питательных веществ в период медленного роста может только ухудшить его состояние.

Как спасти замеокулькас, если листья уже пожелтели

Если вовремя устранить причину проблемы, замиокулькас сможет восстановиться и со временем пустить новые здоровые побеги.

Прежде всего проверьте почву. Если она влажная, а стебли мягкие, осторожно извлеките растение из горшка и осмотрите корни и корневища. Пораженные гнилью части удалите чистым инструментом, после чего пересадите цветок в свежий, хорошо дренированный субстрат.

Если заметили вредителей, изолируйте вазон от других растений. Протрите листья влажной салфеткой, а при необходимости воспользуйтесь специальным средством против обнаруженного вредителя.

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