Заміокулькас з жовтим листям. Фото: shutterstock.com

Заміокулькас вважають однією з найвитриваліших кімнатних рослин. Проте з початком опалювального сезону навіть він не рідко починає хворіти. Листя жовтіє, втрачає пружність та опадає. Щоб врятувати вазон, важливо вчасно помітити тривожні ознаки та змінити догляд.

Як правильно доглядати за заміокулькасом під час опалювального сезону, пише Deccoria.

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Чому заміокулькас жовтіє та в'яне взимку

Головна небезпека для доларового дерева взимку часто ховається не в сухому повітрі, а в горщику. Рослина накопичує воду в підземних кореневищах, тому легко переносить нетривалу посуху. Натомість постійно вологий ґрунт може призвести до загнивання коренів.

Визначити причину погіршення стану допоможуть характерні ознаки:

Листя жовтіє, а стебла стають м'якими . Найімовірніше, рослину переливають і коріння починає гнити.

. Найімовірніше, рослину переливають і коріння починає гнити. Листя зморщується, пагони втрачають пружність . Можлива тривала нестача води, особливо якщо ґрунт повністю пересох.

. Можлива тривала нестача води, особливо якщо ґрунт повністю пересох. На листках з'явилися дрібні світлі цятки . Це може свідчити про появу павутинного кліща.

. Це може свідчити про появу павутинного кліща. Листя жовтіє після перестановки горщика. Причиною можуть бути холодні протяги, нестача світла або різкі перепади температур.

Як правильно доглядати за заміокулькасом під час опалювального сезону

Щоб кімнатна квітка залишалася здоровою, достатньо дотримуватися кількох правил:

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Переставте горщик подалі від батареї. Гаряче повітря та постійні температурні коливання створюють зайвий стрес. Оберіть місце з розсіяним денним світлом, де температура тримається приблизно в межах від +18 до +24°C. Скоротіть полив. Узимку заміокулькас росте повільніше, тому потребує менше вологи. Поливайте лише після повного просихання субстрату. Використовуйте воду кімнатної температури, а залишки з піддона обов'язково зливайте. Перевіряйте листя на шкідників. Особливу увагу приділяйте нижньому боку листків. Тоненька павутинка та світлі крапки можуть свідчити про павутинного кліща, який добре розмножується в сухому теплому повітрі. Не поспішайте з підживленням. Узимку рослині зазвичай не потрібні добрива. Надлишок поживних речовин у період повільного росту може лише погіршити її стан.

Як врятувати заміокулькас, якщо листя вже пожовтіло

Якщо вчасно усунути причину проблеми, заміокулькас зможе відновитися та згодом випустити нові здорові пагони.

Насамперед перевірте землю. Якщо вона мокра, а стебла м'які, обережно дістаньте рослину з горщика й огляньте коріння та кореневища. Уражені гниллю частини видаліть чистим інструментом, після чого пересадіть квітку у свіжий, добре дренований субстрат.

Якщо помітили шкідників, ізолюйте вазон від інших рослин. Протріть листя вологою серветкою, а за потреби використайте спеціальний засіб проти виявленого шкідника.

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