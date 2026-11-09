Людина поливає кімнатну орхідею. Фото: iStock

Восени орхідея доволі часто стоїть без квітів через скорочення світлового дня та початок опалювального сезону. Проте листопад — вдалий час для підготовки кімнатної рослини до нового цвітіння. Важливо правильно підібрати підживлення та змінити кілька звичок у догляді.

Як доглядати за орхідеєю у листопаді, щоб рослина випустила квітконоси, розповіли фахівці RHS, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чим підживити орхідею у листопаді 2026 року

Найкращий варіант — спеціальне рідке добриво для орхідей зі збалансованим вмістом азоту, фосфору, калію та мікроелементів. Але не варто купувати засіб із максимально високим вмістом фосфору. Адже надлишок поживних речовин може пошкодити коріння.

Вносьте розчин у попередньо зволожений субстрат, щоб уникнути пошкодження коренів. Під час активного росту зазвичай достатньо підживлювати вазон після кожного третього або четвертого поливу.

Не використовуйте цукор, дріжджі чи молоко як домашнє добриво. Такі експерименти можуть спричинити появу плісняви.

Читайте також:

Один секрет, який допоможе орхідеї випустити квітконос

Для фаленопсисів важливим сигналом до цвітіння стає помірне нічне похолодання. Спробуйте протягом кількох тижнів забезпечити рослині температуру від +21 до +25 °C удень та від +16 до +19 °C уночі. Така різниця наближена до природних умов, за яких багато фаленопсисів починають формувати квітконоси.

Що ще зробити з орхідеєю у листопаді

Навіть правильне підживлення не дасть бажаного результату без належного догляду. Що рослина було здоровою та пишно цвіла:

Забезпечте більше світла

Переставте вазон на східне або західне підвіконня. Якщо в кімнаті темно, використовуйте фітолампу.

Скоригуйте полив

Зволожуйте кору, коли вона майже просохла, а коріння набуло сріблястого відтінку. Не залишайте воду в піддоні.

Приберіть вазон від батареї

Гаряче сухе повітря та постійні перепади температур можуть негативно впливати на рослину.

Перевірте коріння

Якщо воно гниє або субстрат сильно ущільнився, спочатку потрібно відновити здоров'я орхідеї.

Ділимося іншими корисними порадами для вирощування кімнатних рослин

Чому листя орхідеї в'яне і втрачає пружність та як можна повернути здоров'я кімнатній рослині.

Навіщо у Франції рис сиплють у горщики з орхідеями.

Чому заміокулькас жовтіє під час опалювального сезону та як врятувати рослину.