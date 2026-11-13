Кімнатна рослина різдвяник-шлюмбергер. Колаж: Новини.LIVE

Різдвяник — гарна кімнатна рослина, що тішить пишною зеленню цілий рік. А ще здатна випускати дуже гарні квіти. Особливо хочеться побачити цвітіння напередодні Різдва. Але ця рослина має свої примхи й починає формувати бутони лише за певних умов. Є три секрети, які допоможуть.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, як правильно доглядати за різдвяником у листопаді та грудні, щоб він потішив рясним цвітінням на різдвяні свята.

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Як змусити різдвяник зацвісти до Різдва 2026 року

Різдвяник, або шлюмбергера, зовсім не схожий на звичайні пустельні кактуси. У природі він росте у вологих тропічних лісах Бразилії, тому любить розсіяне світло й не переносить тривалої посухи. А щоб рослина вкрилася квітами саме взимку, їй потрібно створити умови, схожі на осінь у природному середовищі.

Секрет перший

Найважливіший сигнал для різдвяника — скорочення світлового дня. Якщо ввечері вазон постійно освітлюють люстра або настільна лампа, він може просто не закласти квіткових бутонів.

Що потрібно зробити:

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забезпечте рослині приблизно 13 годин безперервної темряви щодоби;

удень тримайте вазон у світлому місці без прямого сонця;

увечері залишайте його в кімнаті, де не вмикають штучне освітлення.

Дотримуйтеся такого режиму близько чотирьох-шести тижнів. Навіть невелика зміна освітлення здатна вплинути на формування бутонів.

Секрет другий

Квітці також потрібне зниження температури. Оптимальна температура для стимуляції цвітіння становить приблизно від +13 до +16°C. Тому восени краще перенести горщик у прохолодну спальню або інше світле приміщення без опалювальних приладів поблизу.

Важливо уникати морозу, холодних протягів і різких перепадів температури. А ось на підвіконні над гарячою батареєю різдвяник лише продовжить нарощувати зелені пагони замість бутонів.

Секрет третій

Коли на кінчиках пагонів з'являться маленькі бутони, найскладніший етап уже позаду. Але саме у цей момент можна випадково зіпсувати майбутнє цвітіння. Різдвяник чутливий до різких змін умов. Якщо перенести його з прохолодної кімнати в надто теплу або поставити під пряме сонце, бутони можуть опасти, так і не розкрившись.

Тому після їх появи:

не переставляйте горщик без потреби;

підтримуйте стабільну температуру від +18 до +20°C;

поливайте, коли верхній шар ґрунту трохи підсохне;

не допускайте ні повного пересихання землі, ні застою води.

А коли різдвяник нарешті розквітне, тримайте його подалі від батарей і не забувайте про помірний полив. Так ніжні квіти довше прикрашатимуть вашу оселю.

До речі, поки бутони ще не сформувалися, вазон можна час від часу повертати до світла різними боками. Так квіти згодом з'являтимуться рівномірніше.

Чи встигне різдвяник зацвісти до 25 грудня

На строки впливають сорт, температура й попередній догляд. Якщо почати підготовку в листопаді, шанс побачити квіти до Різдва ще є, особливо якщо рослина вже почала закладати бутони.

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