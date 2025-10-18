Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Чем подкормить "долларовое дерево" — будет расти, как на дрожжах

Чем подкормить "долларовое дерево" — будет расти, как на дрожжах

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 09:01
обновлено: 09:01
Чем нужно удобрять долларовое дерево — средство для роста и здоровья
Девушка поливает долларовое дерево. Фото: pexels.com

Долларовое дерево, или замиокулькас, — одно из самых популярных комнатных растений: неприхотливое, выносливое и настоящее украшение для любого интерьера. Но даже такое "стойкое" растение нуждается в правильном уходе, чтобы листья были крупными, мясистыми, а корневая система — крепкой и здоровой.

Новини.LIVE делится секретами подкормки долларового дерева осенью и эффективными домашними рецептами, которые стимулируют рост и восстановление растения.

Реклама
Читайте также:

Какие есть особенности подкормки долларового дерева осенью

Осенью замиокулькас входит в состояние покоя или замедленного роста. Именно поэтому стандартные подкормки с весны и лета не всегда подходят. Чтобы листья оставались сочными, а растение не болело, необходимо применять мягкие, стимулирующие средства, которые поддерживают энергию корневой системы и активизируют рост побегов.

 

Які є особливості підживлення доларового дерева восени
Долларовое дерево в белом горшке. Фото: stock.adobe.com

Самые эффективные средства для роста и здоровья замиокулькаса

1. Сок алоэ

Добавьте 4-5 капель свежего сока алоэ на 1 л воды и полейте растение. Алоэ стимулирует развитие корней и способствует быстрому восстановлению замиокулькаса после периода покоя.

2. Дрожжевой раствор

В 1 л теплой воды растворите 10 г свежих дрожжей и чайную ложку сахара. Настаивайте несколько часов и полейте растение. Такой раствор активирует корни и стимулирует появление новых побегов, делая растение более жизнеспособным.

3. Отвар картофеля

Вода после варки картофеля без соли содержит крахмал, который питает корни замиокулькаса. Используйте ее вместо обычного полива раз в месяц — это простой и натуральный способ поддержания энергии растения.

4. Банановая кожура

Мелко нарежьте кожуру от банана и заделайте ее в почву возле стебля. Она выделяет калий и магний, благодаря которым листья становятся крупными, сочными и насыщенно-зелеными.

5. Сахарная вода

Чайная ложка сахара на стакан воды — легкое и эффективное средство для поддержания энергии роста замиокулькаса. Поливайте растение таким раствором раз в 3-4 недели.

Советы для здорового роста долларового дерева

Не превышайте количество подкормок: осенью растение растет медленнее, поэтому избыток удобрений может быть вредным. Используйте только свежие ингредиенты для домашних растворов. Следите за состоянием листьев и корней: изменения цвета или увядание могут сигнализировать о необходимости в коррекции подкормки.

С правильным подходом ваше долларовое дерево будет развиваться активно даже в период покоя, радовать крупными листьями и служить настоящим "зеленым украшением" вашего дома.

Также предлагаем другие интересные новости по садоводству

Как использовать пенопласт, чтобы орхидея восстановилась и обильно зацвела.

Почему фиалки не цветут и как это можно исправить.

Какие декоративные растения можно посадить осенью, чтобы сад превратился в настоящий райский уголок.

Как правильно ухаживать за ирисами, чтобы подготовить к зиме.

Как вырастить многолетний декоративный мак в саду.

советы удобрения подкормка комнатные растения замиокулькас долларовое дерево
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации