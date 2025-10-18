Чим потрібно удобрювати доларове дерево — засіб для росту та здоров'я

Дівчина поливає доларове дерево. Фото: pexels.com

Доларове дерево, або заміокулькас, — одна з найпопулярніших кімнатних рослин: невибаглива, витривала та справжня прикраса для будь-якого інтер'єра. Але навіть така "стійка" рослина потребує правильного догляду, щоб листя були великими, м'ясистими, а коренева система — міцною і здоровою.

Новини.LIVE ділиться секретами підживлення доларового дерева восени та найефективнішими домашніми рецептами, які стимулюють ріст та відновлення рослини.

Які є особливості підживлення доларового дерева восени

Восени заміокулькас входить у стан спокою або уповільненого росту. Саме тому стандартні підживлення з весни та літа не завжди підходять. Щоб листя залишалося соковитим, а рослина не хворіла, необхідно застосовувати м'які, стимулюючі засоби, які підтримують енергію кореневої системи та активізують ріст пагонів.

Доларове дерево у білому горщику. Фото: stock.adobe.com

Найефективніші засоби для росту та здоров'я заміокулькаса

1. Сік алое

Додайте 4-5 крапель свіжого соку алое на 1 л води і полийте рослину. Алое стимулює розвиток коренів і сприяє швидкому відновленню заміокулькаса після періоду спокою.

2. Дріжджовий розчин

У 1 л теплої води розчиніть 10 г свіжих дріжджів і чайну ложку цукру. Настоюйте кілька годин і полийте рослину. Такий розчин активує коріння та стимулює появу нових пагонів, роблячи рослину більш життєздатною.

3. Відвар картоплі

Вода після варіння картоплі без солі містить крохмаль, який живить коріння заміокулькаса. Використовуйте її замість звичайного поливу раз на місяць — це простий та натуральний спосіб підтримки енергії рослини.

4. Бананова шкірка

Дрібно наріжте шкірку від банана і закладіть її в ґрунт біля стебла. Вона виділяє калій і магній, завдяки яким листя стає великим, соковитим і насичено-зеленим.

5. Цукрова вода

Чайна ложка цукру на склянку води — легкий та ефективний засіб для підтримки енергії росту заміокулькаса. Поливайте рослину таким розчином раз на 3-4 тижні.

Поради для здорового росту доларового дерева

Не перевищуйте кількість підживлень: восени рослина росте повільніше, тому надлишок добрив може бути шкідливим. Використовуйте тільки свіжі інгредієнти для домашніх розчинів. Слідкуйте за станом листя та коренів: зміни кольору або в'янення можуть сигналізувати про потребу в корекції підживлення.

З правильним підходом ваше доларове дерево буде розвиватися активно навіть у період спокою, радувати великими листками і служити справжньою "зеленою прикрасою" вашого дому.

