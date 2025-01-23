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Як правильно пересадити доларове дерево — секрети флористів

23 січня 2025 15:24
Олександра Ткачук - Редактор
Як пересадити доларове дерево — проста інструкція та дієві поради
Дівчина пересаджує доларове дерево. Фото: pngtree.com
Олександра Ткачук - Редактор

Заміокулькас або як у народі його називають "доларове дерево", здобув популярність завдяки своїй невибагливості та вишуканому вигляду. Ця кімнатна рослина чудово вписується у будь-який інтер'єр. Проте, як і всі "зелені мешканці" будинку, потребує догляду. Важливо вчасно та правильно пересаджувати його у свіжий ґрунт.

Як і коли це робити, щоб рослина віддячила вам здоров'ям та красою, дізнавайтесь далі у нашій статті. 

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Коли потрібно пересаджувати заміокулькас

Щоб визначити час для пересадки, необхідно оцінити стан доларового дерева та знати вік рослини. Якщо заміокулькас молодий, то його коренева система швидко розвивається, а тому пересадка необхідна раз на рік. 

Дорослі рослини пересаджують раз на 2-3 роки або за потреби.

Термінова пересадка потрібна, якщо:

  • коріння переповнило горщик і почало деформувати його;
  • з'явилися тріщини на горщику;
  • листя зів'яло, а ріст припинився;
  • ґрунт надто щільний. 

Найкращий час для пересадки — весна, коли рослина активно росте. У літній період пересадка теж можлива, але восени та взимку, коли заміокулькас перебуває в стані спокою, її краще уникати, щоб не створювати рослині стрес.

 

Як пересадити заміокулькас з поділом куща
Дівчина пересаджує доларове дерево. Фото: pngtree.com

Як вибрати горщик для доларового дерева

Головне правило — новий горщик має бути більшим за попередній, але лише на 2-3 см у діаметрі. Надто великий горщик може сповільнити ріст листя, оскільки рослина зосередиться на розвитку коренів.

Для заміокулькаса краще обирати глиняні горщики з товстими стінками, які витримують потужний тиск кореневої системи.

 

Як вибрати горщик для доларового дерева
Велике доларове дерево. Фото: freepik.com

Який ґрунт підходить для доларового дерева

Заміокулькас потребує легкого, дренованого ґрунту з нейтральною кислотністю. Можна використати універсальний або спеціальний для цього виду рослин. Обов'язково додайте дренажний шар із керамзиту чи гравію на дно горщика, щоб уникнути застою води.

 

Коли потрібно пересаджувати заміокулькас
Дівчина пересаджує доларове дерево. Фото: pngtree.com

Як пересадити заміокулькас — метод перевалки

Цей спосіб вважається найбезпечнішим для рослини. Необхідно зробити наступне: 

  1. Викладіть дренажний шар на дно горщика і трохи свіжого ґрунту.
  2. Акуратно вийміть заміокулькас зі старого горщика, не пошкодивши кореневу систему.
  3. Перевірте коріння на наявність гнилі. Якщо вона є, обережно видаліть уражені ділянки.
  4. Помістіть рослину в новий горщик, залишаючи бульби трохи над поверхнею ґрунту.
  5. Засипте коріння землею, залишивши верхній рівень ґрунту на 2-3 см нижче краю горщика.

 

Як пересадити заміокулькас — метод перевалки
Коріння доларового дерева. Фото: freepik.com

Як пересадити заміокулькас з поділом куща

Якщо рослина надто розрослася або хворіє, її можна розділити на частини:

  1. Вийміть заміокулькас зі старого горщика та очистіть коріння від ґрунту.
  2. Видаліть пошкоджені або потемнілі ділянки коріння, обробивши зрізи товченим вугіллям.
  3. Просушіть частини рослини в добре провітрюваному місці протягом 2-3 днів.
  4. Пересадіть кожну частину в окремий стерилізований горщик із дренажем і свіжим ґрунтом.

 

Раніше ми розповідали, як виростити фіалку з листочка. 

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