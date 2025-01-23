Як пересадити доларове дерево — проста інструкція та дієві поради

Як правильно пересадити доларове дерево — секрети флористів
Заміокулькас або як у народі його називають "доларове дерево", здобув популярність завдяки своїй невибагливості та вишуканому вигляду. Ця кімнатна рослина чудово вписується у будь-який інтер'єр. Проте, як і всі "зелені мешканці" будинку, потребує догляду. Важливо вчасно та правильно пересаджувати його у свіжий ґрунт.
Як і коли це робити, щоб рослина віддячила вам здоров'ям та красою, дізнавайтесь далі у нашій статті.
Коли потрібно пересаджувати заміокулькас
Щоб визначити час для пересадки, необхідно оцінити стан доларового дерева та знати вік рослини. Якщо заміокулькас молодий, то його коренева система швидко розвивається, а тому пересадка необхідна раз на рік.
Дорослі рослини пересаджують раз на 2-3 роки або за потреби.
Термінова пересадка потрібна, якщо:
- коріння переповнило горщик і почало деформувати його;
- з'явилися тріщини на горщику;
- листя зів'яло, а ріст припинився;
- ґрунт надто щільний.
Найкращий час для пересадки — весна, коли рослина активно росте. У літній період пересадка теж можлива, але восени та взимку, коли заміокулькас перебуває в стані спокою, її краще уникати, щоб не створювати рослині стрес.
Як вибрати горщик для доларового дерева
Головне правило — новий горщик має бути більшим за попередній, але лише на 2-3 см у діаметрі. Надто великий горщик може сповільнити ріст листя, оскільки рослина зосередиться на розвитку коренів.
Для заміокулькаса краще обирати глиняні горщики з товстими стінками, які витримують потужний тиск кореневої системи.
Який ґрунт підходить для доларового дерева
Заміокулькас потребує легкого, дренованого ґрунту з нейтральною кислотністю. Можна використати універсальний або спеціальний для цього виду рослин. Обов'язково додайте дренажний шар із керамзиту чи гравію на дно горщика, щоб уникнути застою води.
Як пересадити заміокулькас — метод перевалки
Цей спосіб вважається найбезпечнішим для рослини. Необхідно зробити наступне:
- Викладіть дренажний шар на дно горщика і трохи свіжого ґрунту.
- Акуратно вийміть заміокулькас зі старого горщика, не пошкодивши кореневу систему.
- Перевірте коріння на наявність гнилі. Якщо вона є, обережно видаліть уражені ділянки.
- Помістіть рослину в новий горщик, залишаючи бульби трохи над поверхнею ґрунту.
- Засипте коріння землею, залишивши верхній рівень ґрунту на 2-3 см нижче краю горщика.
Як пересадити заміокулькас з поділом куща
Якщо рослина надто розрослася або хворіє, її можна розділити на частини:
- Вийміть заміокулькас зі старого горщика та очистіть коріння від ґрунту.
- Видаліть пошкоджені або потемнілі ділянки коріння, обробивши зрізи товченим вугіллям.
- Просушіть частини рослини в добре провітрюваному місці протягом 2-3 днів.
- Пересадіть кожну частину в окремий стерилізований горщик із дренажем і свіжим ґрунтом.
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