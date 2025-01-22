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Що треба робити з орхідеєю в січні — як доглядати квітку

22 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Як доглядати орхідею в січні, щоб вона красиво розцвіла навесні — корисні поради
Кілька орхідей на вікні під час цвітіння. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Січень для орхідеї вважається одним з найголовніших місяців року, адже саме він "вирішує", чи зможе ця квітка стійко витримати зиму. Досвідчені квітникарі розповіли, як доглядати цю кімнатну рослину в січні, щоб вона без стресу пережила зиму і накопичила сили для розвитку навесні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Кількість поливів

Оскільки взимку коренева система цієї кімнатної квітки поглинає менше вологи, надлишок води може змусити її гнити. Тому перш, ніж поливати орхідею, переконайтеся, що субстрат повністю сухий. Краще поставити горщик з квіткою у воду, залишивши в такому стані на кілька хвилин, і обов’язково почекати, доки стече зайва волога.

Орхидеи в тазике
Горщики з орхідеями у тазіку з водою. Фото: скриншот з YouTube

Вологість у приміщенні

Оскільки взимку вмикається опалення, навколишнє повітря стає сухим, а це погано впливає на кореневу систему рослини. Якщо ви побачили, що коріння сохне або стає хворим на вигляд, поставте біля горщика зволожувач повітря або ємність із водою. Ще можете обприскати коріння теплою водою, якщо воно на поверхні субстрату.

Температурний режим

Запам’ятайте, що ця кімнатна рослина не любить, коли її коріння переохолоджується, тому приберіть горщик з підвіконня або з-під протягів. Краще розмістіть квітку на підставці або ізолюючому матеріалі, наприклад, на пінопласті.

Орхидеи на окне
Дві орхідеї на підвіконні. Фото: Freepik

Відсутність пошкоджень або гнилі

У січні також обстежте коріння на предмет наявності гнилі або пошкоджень — якщо ви помітили м’які, коричневі або почорнілі місця, приберіть їх стерильним інструментом. Потім обробіть місця зрізів порошком активованого вугілля або спеціальним фунгіцидом, щоб вберегти квітку від різних інфекцій.

Підживлення квітки

Взимку орхідеї не потрібно часто підживлювати, адже надмірна кількість добрив може обпалити коріння. Щоб цього не сталося, підживлюйте цю рослину не частіше, ніж один раз на місяць, і виключно добривами у слабкій концентрації, які призначені спеціально для орхідеї.

Нагадаємо, ми писали про те, чому орхідею краще вирощувати у прозорому горщику. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно пересаджувати орхідею. 

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати орхідею, щоб вона знову зацвіла.

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