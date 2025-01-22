Как ухаживать за орхидеей в январе, чтобы она красиво расцвела весной — полезные советы

Несколько орхидей на окне во время цветения. Фото: Pinterest

Январь для орхидеи считается одним из самых главных месяцев года, ведь именно он "решает", сможет ли этот цветок стойко выдержать зиму. Опытные цветоводы рассказали, как ухаживать за этим комнатным растением в январе, чтобы оно без стресса пережило зиму и накопило силы для развития весной.

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Количество поливов

Поскольку зимой корневая система этого комнатного цветка поглощает меньше влаги, избыток воды может заставить ее гнить. Поэтому прежде, чем поливать орхидею, убедитесь, что субстрат полностью сухой. Лучше поставить горшок с цветком в воду, оставив в таком состоянии на несколько минут, и обязательно подождать, пока стечет лишняя влага.

Горшки с орхидеями в тазике с водой. Фото: скриншот с YouTube

Влажность в помещении

Поскольку зимой включается отопление, окружающий воздух становится сухим, а это плохо влияет на корневую систему растения. Если вы увидели, что корни сохнут или становятся больными на вид, поставьте возле горшка увлажнитель воздуха или емкость с водой. Еще можете опрыскать корни теплой водой, если они на поверхности субстрата.

Температурный режим

Запомните, что это комнатное растение не любит, когда его корни переохлаждаются, поэтому уберите горшок с подоконника или из-под сквозняков. Лучше разместите цветок на подставке или изолирующем материале, например, на пенопласте.

Две орхидеи на подоконнике. Фото: Freepik

Отсутствие повреждений или гнили

В январе также обследуйте корни на предмет наличия гнили или повреждений — если вы заметили мягкие, коричневые или почерневшие места, уберите их стерильным инструментом. Затем обработайте места срезов порошком активированного угля или специальным фунгицидом, чтобы уберечь цветок от различных инфекций.

Подкормка цветка

Зимой орхидеи не нужно часто подкармливать, ведь чрезмерное количество удобрений может обжечь корни. Чтобы этого не произошло, подкармливайте это растение не чаще, чем один раз в месяц, и исключительно удобрениями в слабой концентрации, которые предназначены специально для орхидеи.

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