Как пересадить долларовое дерево — простая инструкция и действенные советы

Девушка пересаживает долларовое дерево. Фото: pngtree.com

Замиокулькас или как в народе его называют "долларовое дерево", получил популярность благодаря своей неприхотливости и изысканному виду. Это комнатное растение прекрасно вписывается в любой интерьер. Однако, как и все "зеленые жители" дома, нуждается в уходе. Важно вовремя и правильно пересадить его в свежую почву.

Как и когда это делать, чтобы растение отблагодарило вас здоровьем и красотой, узнавайте далее в нашей статье.

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Когда нужно пересаживать замиокулькас

Чтобы определить время для пересадки, необходимо оценить состояние долларового дерева и знать возраст растения. Если замиокулькас молодой, то его корневая система быстро развивается, а потому пересадка необходима раз в год. Взрослые растения пересаживают раз в 2-3 года или по мере необходимости.

Срочная пересадка нужна, если:

корни переполнили горшок и начали деформировать его;

появились трещины на горшке;

листья завяли, а рост прекратился;

грунт слишком плотный;

Лучшее время для пересадки — весна, когда растение активно растет. В летний период пересадка тоже возможна, но осенью и зимой, когда замиокулькас пребывает в состоянии покоя, ее лучше избегать, чтобы не создавать растению стресс.

Девушка пересаживает долларовое дерево. Фото: pngtree.com

Как выбрать горшок для долларового дерева

Главное правило — новый горшок должен быть больше предыдущего, но лишь на 2-3 см в диаметре. Слишком большой горшок может замедлить рост листьев, поскольку растение сосредоточится на развитии корней.

Для замиокулькаса лучше выбирать глиняные горшки с толстыми стенками, которые выдерживают мощное давление корневой системы.

Большое долларовое дерево. Фото: freepik.com

Какая почва подходит для долларового дерева

Замиокулькас нуждается в легкой, дренированной почве с нейтральной кислотностью. Можно использовать универсальный или специальный для этого вида растений. Обязательно добавьте дренажный слой из керамзита или гравия на дно горшка, чтобы избежать застоя воды.

Девушка пересаживает долларовое дерево. Фото: pngtree.com

Как пересадить замиокулькас — метод перевалки

Этот способ считается самым безопасным для растения. Необходимо сделать следующее:

Выложите дренажный слой на дно горшка и немного свежего грунта. Аккуратно выньте замиокулькас из старого горшка, не повредив корневую систему. Проверьте корни на наличие гнили. Если она есть, осторожно удалите пораженные участки. Поместите растение в новый горшок, оставляя клубни немного над поверхностью почвы. Засыпьте корни землей, оставив верхний уровень почвы на 2-3 см ниже края горшка.

Корни долларового дерева. Фото: freepik.com

Как пересадить замиокулькас с делением куста

Если растение слишком разрослось или болеет, его можно разделить на части:

Выньте замиокулькас из старого горшка и очистите корни от почвы. Удалите поврежденные или потемневшие участки корней, обработав срезы толченым углем. Просушите части растения в хорошо проветриваемом месте в течение 2-3 дней. Пересадите каждую часть в отдельный стерилизованный горшок с дренажем и свежим грунтом.

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