Как пересадить долларовое дерево — простая инструкция и действенные советы

Как правильно пересадить долларовое дерево — секреты флористов
Замиокулькас или как в народе его называют "долларовое дерево", получил популярность благодаря своей неприхотливости и изысканному виду. Это комнатное растение прекрасно вписывается в любой интерьер. Однако, как и все "зеленые жители" дома, нуждается в уходе. Важно вовремя и правильно пересадить его в свежую почву.
Как и когда это делать, чтобы растение отблагодарило вас здоровьем и красотой, узнавайте далее в нашей статье.
Когда нужно пересаживать замиокулькас
Чтобы определить время для пересадки, необходимо оценить состояние долларового дерева и знать возраст растения. Если замиокулькас молодой, то его корневая система быстро развивается, а потому пересадка необходима раз в год. Взрослые растения пересаживают раз в 2-3 года или по мере необходимости.
Срочная пересадка нужна, если:
- корни переполнили горшок и начали деформировать его;
- появились трещины на горшке;
- листья завяли, а рост прекратился;
- грунт слишком плотный;
Лучшее время для пересадки — весна, когда растение активно растет. В летний период пересадка тоже возможна, но осенью и зимой, когда замиокулькас пребывает в состоянии покоя, ее лучше избегать, чтобы не создавать растению стресс.
Как выбрать горшок для долларового дерева
Главное правило — новый горшок должен быть больше предыдущего, но лишь на 2-3 см в диаметре. Слишком большой горшок может замедлить рост листьев, поскольку растение сосредоточится на развитии корней.
Для замиокулькаса лучше выбирать глиняные горшки с толстыми стенками, которые выдерживают мощное давление корневой системы.
Какая почва подходит для долларового дерева
Замиокулькас нуждается в легкой, дренированной почве с нейтральной кислотностью. Можно использовать универсальный или специальный для этого вида растений. Обязательно добавьте дренажный слой из керамзита или гравия на дно горшка, чтобы избежать застоя воды.
Как пересадить замиокулькас — метод перевалки
Этот способ считается самым безопасным для растения. Необходимо сделать следующее:
- Выложите дренажный слой на дно горшка и немного свежего грунта.
- Аккуратно выньте замиокулькас из старого горшка, не повредив корневую систему.
- Проверьте корни на наличие гнили. Если она есть, осторожно удалите пораженные участки.
- Поместите растение в новый горшок, оставляя клубни немного над поверхностью почвы.
- Засыпьте корни землей, оставив верхний уровень почвы на 2-3 см ниже края горшка.
Как пересадить замиокулькас с делением куста
Если растение слишком разрослось или болеет, его можно разделить на части:
- Выньте замиокулькас из старого горшка и очистите корни от почвы.
- Удалите поврежденные или потемневшие участки корней, обработав срезы толченым углем.
- Просушите части растения в хорошо проветриваемом месте в течение 2-3 дней.
- Пересадите каждую часть в отдельный стерилизованный горшок с дренажем и свежим грунтом.
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