Хранение урожая айвы осенью и зимой. Коллаж: Новини.LIVE

Айву традиционно собирают с сентября и вплоть до начала ноября. Этот фрукт может храниться месяцами, но только при надлежащих условиях. Поэтому стоит знать несколько простых правил, которые помогут урожаю не потерять свежесть, вкус и аромат.

Новини.LIVE делится простыми советами, чтобы айва не сгнила и не испортилась во время длительного хранения.

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Какую айву можно оставлять на длительное хранение

Прежде всего внимательно переберите собранный урожай. Рассортируйте урожай по размеру и степени зрелости. Для хранения зимой выбирайте твердые, здоровые плоды без трещин, вмятин, темных пятен и следов гнили.

Лучше всего подходит зрелая айва с желтой кожицей. Слегка зеленоватые плоды также могут постепенно дозревать после сбора, однако совсем недозрелые будут храниться хуже. Перед закладкой на зиму айву не нужно мыть.

При какой температуре хранить айву

Самое важное условие длительного хранения — прохлада. Оптимальные показатели следующие:

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температура — около 0 °C, в домашних условиях желательно поддерживать 0–2 °C;

влажность воздуха — 90–95%;

освещение — темное место без прямых солнечных лучей.

Для этого подойдут прохладный погреб, подвал или холодильник. При температуре до +5 °C фрукты также можно хранить, но срок их свежести может сократиться.

При правильных условиях свежая айва может пролежать два-три месяца. Раз в неделю проверяйте запасы. Если заметили мягкий или поврежденный плод, сразу удалите его. Айву с плесенью следует выбросить.

Зачем заворачивать каждый плод в бумагу

Есть простой способ снизить риск порчи айвы — завернуть каждый плод отдельно в обычную чистую бумагу. Так плоды будут меньше соприкасаться друг с другом, а кожица будет защищена от трения и мелких повреждений.

Если храните урожай в погребе, сложите его в деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями. Между слоями положите бумагу.

Не стоит насыпать айву большой кучей или плотно упаковывать в герметичные полиэтиленовые пакеты. Если бумага намокла, ее нужно заменить.

С какими фруктами нельзя хранить айву

Айву лучше хранить отдельно от яблок, бананов и спелых помидоров. Они выделяют этилен — природный газ, который ускоряет созревание фруктов. Из-за этого айва может быстрее размягчаться и терять способность к длительному хранению.

Можно ли замораживать айву на зиму

Если урожай обильный, часть фруктов можно заморозить. Удобнее всего очистить айву от сердцевины, нарезать ломтиками или кубиками и разложить в герметичные контейнеры или пакеты.

В морозильной камере при температуре -18 °C заготовки можно хранить до года. После размораживания мякоть станет мягче, но хорошо подойдет для компотов, варенья, десертов и других блюд.

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