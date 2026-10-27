Зберігання врожаю айви восени та взимку. Колаж: Новини.LIVE

Айву традиційно збирають з вересня й аж до початку листопада. Фрукт здатен зберігатися місяцями, але виключно за належних умов. Тому варто знати кілька простих правил, які допоможуть врожаю не втратити свіжість, смак та аромат.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, щоб айва не згнила й не зіпсувалася під час тривалого зберігання.

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Яку айву можна залишати на тривале зберігання

Насамперед уважно переберіть зібраний урожай. Розсортуйте врожай за розміром і стиглістю. Для зберігання взимку вибирайте тверді, здорові плоди без тріщин, вм'ятин, темних плям і слідів гнилі.

Найкраще підходить зріла айва із жовтою шкіркою. Злегка зеленуваті плоди також можуть поступово достигати після збору, проте зовсім недостиглі зберігатимуться гірше. Перед закладанням на зиму айву не потрібно мити.

За якої температури зберігати айву

Найважливіша умова тривалого зберігання — прохолода. Оптимальні показники такі:

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температура — близько 0°C, у домашніх умовах бажано підтримувати 0–2°C;

вологість повітря — 90–95%;

освітлення — темне місце без прямих сонячних променів.

Для цього підійдуть прохолодний льох, підвал або холодильник. За температури до +5°C фрукти також можна зберігати, але термін їхньої свіжості може скоротитися.

За правильних умов свіжа айва може пролежати два-три місяці. Раз на тиждень перевіряйте запаси. Якщо помітили м'який або пошкоджений плід, одразу приберіть його. Айву з пліснявою слід викинути.

Навіщо загортати кожен плід у папір

Є простий спосіб зменшити ризик псування айви — загорнути кожен фрукт окремо у звичайний чистий папір. Так плоди менше торкатимуться один одного, а шкірка буде захищена від тертя та дрібних пошкоджень.

Якщо зберігаєте урожай у льосі, складіть його в дерев'яні або пластикові ящики з вентиляційними отворами. Між шарами покладіть папір.

Не варто насипати айву великою купою або щільно пакувати в герметичні поліетиленові пакети. Якщо папір намок, його потрібно замінити.

З якими фруктами не можна зберігати айву

Айву краще тримати окремо від яблук, бананів і стиглих томатів. Вони виділяють етилен — природний газ, який прискорює дозрівання фруктів. Через це айва може швидше розм'якшуватися та втрачати здатність до тривалого зберігання.

Чи можна заморожувати айву на зиму

Якщо врожаю багато, частину фруктів можна заморозити. Найзручніше очистити айву від серцевини, нарізати скибочками або кубиками та розкласти в герметичні контейнери чи пакети.

У морозильній камері за температури -18°C заготовки можна зберігати до року. Після розморожування м'якоть стане м'якшою, але добре підійде для компотів, варення, десертів та інших страв.

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