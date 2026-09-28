Як правильно зберігати гарбуз узимку, щоб він долежав до весни: поради фахівців

Жінка складає врожай гарбузів. Фото: unsplash.com

Зібрати гарний урожай гарбузів восени — лише половина справи. Овоч слід ще й правильно зберегти, адже навіть міцний на вигляд плід почне псуватися вже за кілька тижнів, якщо не створити відповідні умови.

Де та як правильно зберігати гарбуз узимку, щоб овоч долежав до весни, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Penn State Extension.

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Скільки зберігається гарбуз

За хороших умов плоди здатні лежати до 3 місяців. А деякі зимові сорти з товстою шкіркою можуть пролежати до 6 місяців.

Як підготувати гарбуз до зберігання

Для тривалого зберігання відбирайте лише повністю зрілі плоди з твердою шкіркою. На них не повинно бути тріщин, вм'ятин, проколів або м'яких ділянок. Навіть невелике пошкодження може стати воротами для мікроорганізмів і значно скоротити термін зберігання.

Після збору гарбузи бажано підсушити протягом 7-14 днів у теплому, сухому та добре провітрюваному місці. За цей час шкірка стає міцнішою, а дрібні поверхневі ушкодження підсихають.

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Важливо: не носіть гарбуз за плодоніжку, адже якщо вона відірветься, це місце може першим почати гнити.

Яка температура потрібна для зберігання гарбузу взимку

Ідеальне місце для зберігання — прохолодне, сухе приміщення з хорошою циркуляцією повітря. Температура повітря має бути від +10 до +16°C, а вологість — від 50 до 75%. Температура нижче +10°C пошкоджувати плоди, а мороз для гарбуза взагалі згубний.

Як правильно розкласти гарбузи

Не складайте врожай купою. Розкладіть плоди в один шар так, щоб вони не торкалися один одного. Плодоніжки краще спрямувати догори. Під гарбузи можна покласти суху солому, стружку, картон або іншу суху підкладку, особливо якщо підлога холодна.

Раз на кілька днів оглядайте запаси. Помітили м'яку пляму, вологу ділянку чи ознаки гнилі — одразу заберіть такий плід від решти.

Чи можна зберігати гарбуз у в оселі

Якщо льоху немає, здорові гарбузи можна залишити у прохолодній коморі. Головне, щоб поруч не було батареї, місце залишалося сухим, а температура різко не змінювалася. На теплій кухні чи біля радіатора гарбуз зберігатиметься значно гірше.

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