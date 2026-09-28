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Главная Дом и огород Как хранить тыкву зимой, чтобы она не сгнила и долежала до весны

Как хранить тыкву зимой, чтобы она не сгнила и долежала до весны

Ua ru
28 сентября 2026 03:11
Как правильно хранить тыкву зимой, чтобы она долежала до весны: советы специалистов
Женщина собирает урожай тыкв. Фото: unsplash.com

Собрать хороший урожай тыкв осенью — это только половина дела. Овощ нужно еще и правильно сохранить, ведь даже крепкий на вид плод начнет портиться уже через несколько недель, если не создать соответствующие условия.

Где и как правильно хранить тыкву зимой, чтобы овощ долежал до весны, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Penn State Extension.

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Сколько хранится тыква

При хороших условиях плоды способны храниться до 3 месяцев. А некоторые зимние сорта с толстой кожурой могут пролежать до 6 месяцев.

Как подготовить тыкву к хранению

Для длительного хранения отбирайте только полностью зрелые плоды с твердой кожурой. На них не должно быть трещин, вмятин, проколов или мягких участков. Даже небольшое повреждение может стать воротами для микроорганизмов и значительно сократить срок хранения.

После сбора тыквы желательно подсушить в течение 7-14 дней в теплом, сухом и хорошо проветриваемом месте. За это время кожура становится более прочной, а мелкие поверхностные повреждения подсыхают.

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Важно: не носите тыкву за плодоножку, ведь если она оторвется, это место может первым начать гнить.

Какая температура нужна для хранения тыквы зимой

Идеальное место для хранения — прохладное, сухое помещение с хорошей циркуляцией воздуха. Температура воздуха должна быть от +10 до +16°C, а влажность — от 50 до 75%. Температура ниже +10°C повреждает плоды, а мороз для тыквы вообще губителен.

Как правильно разложить тыквы

Не складывайте урожай в кучу. Разложите плоды в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Плодоножки лучше направить вверх. Под тыквы можно положить сухую солому, стружку, картон или другую сухую подкладку, особенно если пол холодный.

Раз в несколько дней осматривайте запасы. Заметили мягкое пятно, влажный участок или признаки гнили — сразу уберите такой плод от остальных.

Можно ли хранить тыкву в доме

Если погреба нет, здоровые тыквы можно оставить в прохладной кладовке. Главное, чтобы рядом не было батареи, место оставалось сухим, а температура резко не менялась. На теплой кухне или возле радиатора тыква будет храниться значительно хуже.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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