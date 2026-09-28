Як збирати і зберігати гарбузове насіння, щоб не запліснявіло: поради фахівців

Висушене гарбузове насіння. Фото: shutterstock.com

Гарбузи вирощують не тільки заради солодкої м'якоті, а й заради смачного та корисного насіння. Є кілька простих правил, які допоможуть зберегти продукт надовго.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, як правильно зібрати, очистити та висушити насіння гарбуза, щоб воно не прогіркло та не запліснявіло.

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Як правильно зібрати гарбузове насіння

Насіння потрібно брати зі стиглого, здорового гарбуза без ознак гнилі та плісняви. Далі зробіть наступне:

Розріжте плід, ложкою виберіть середину. Руками відокремте насінини від волокон і м'якоті. Ретельно промийте насіння під проточною водою. Залишки гарбуза краще прибрати повністю, адже вони утримують вологу і можуть прискорити псування. Чисте насіння відкиньте на сито, дайте воді стекти. Потім розкладіть на чистому рушнику та промокніть.

Як висушити насіння, щоб не з'явилася пліснява

Сушіння вирішує, чи пролежить ваш запас довго. Розкладайте промите насіння одним шаром і дайте йому повністю висохнути.

Найпростіший спосіб такий: розсипте насінини на деку, тарілці або рушнику так, щоб вони не лежали купою. Залиште у сухому місці з хорошою циркуляцією повітря щонайменше на добу, а за потреби й довше. Періодично перевертайте.

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Не поспішайте пересипати насіння у банку. Якщо всередині залишилася волога, закрита тара створить майже ідеальні умови для появи плісняви.

Де зберігати гарбузове насіння

Повністю сухе насіння для їжі краще пересипати у чисту герметичну банку або контейнер і поставити у прохолодне, сухе та темне місце.

Сире гарбузове насіння в оболонці за належних умов може зберігатися до шести місяців. Очищене насіння краще тримати у холодильнику, адже через високий вміст жирів воно швидше набуває гіркого присмаку.

Перед вживанням обов'язково перевірте запас. Насіння краще викинути, якщо воно:

має гіркий смак;

сліди плісняви;

затхлий запах;

змінило колір;

стало м'яким.

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