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Головна Дім та город Як зберегти огірки свіжими і хрусткими надовго: простий трюк

Як зберегти огірки свіжими і хрусткими надовго: простий трюк

Ua ru
19 вересня 2026 03:13
Як зберігати огірки в холодильнику: простий спосіб, щоб овоч довго був свіжим
Рука дістає огірок з відкритого холодильника. Фото: alamy.com

Свіжі огірки у холодильнику часто швидко стають м'якими, зморщеними або ж навіть вкриваються слизом. Проблема не у якості овочів, а у зберіганні. Є простий спосіб, який надовго збереже свіжість та хрусткість продукту. 

Порадами поділилися фахівці на порталі Seriouseats, передає Новини.LIVE.

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Як правильно зберігати огірки в холодильнику: правила

Одна з головних порад експертів — зберігати немиті огірки. Зайва волога на поверхні може прискорити псування, створити сприятливіші умови для появи плісняви. Тому мийте овочі безпосередньо перед використанням.

Якщо огірки продаються у заводській плівці або пластиковому контейнері, не поспішайте знімати упаковку. Вона допомагає зменшити втрату вологи. А огірки без упаковки краще тримати у відділенні холодильника для овочів, де вологість зазвичай вища.

Також не варто класти їх поруч із продуктами, які активно виділяють етилен, зокрема бананами та помідорами. Такий газ може прискорювати пожовтіння та псування.

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Простий трюк, який допоможе довго зберігати огірки хрусткими та свіжими

Загорніть немиті огірки у чистий сухий паперовий рушник, а потім покладіть у пакет із застібкою або звичайний пакет-майку. Герметично закривати його не обов'язково. Після зберігайте огірки у ящику для овочів.

Паперовий рушник вбиратиме краплі вологи та конденсат, які можуть накопичуватися всередині, а пакет водночас не дозволить овочам швидко висихати.  За правильного зберігання вони можуть залишатися свіжими та хрусткими приблизно 5-7 днів, а деякі сорти й довше.

Ділимося іншими корисними порадами

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корисні поради зберігання продуктів зберігання огірків
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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