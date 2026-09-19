Как хранить огурцы в холодильнике: простой способ, чтобы овощ оставался свежим

Рука достает огурец из открытого холодильника. Фото: alamy.com

Свежие огурцы в холодильнике часто быстро становятся мягкими, сморщенными или даже покрываются слизью. Проблема не в качестве овощей, а в хранении. Есть простой способ, который надолго сохранит свежесть и хрусткость продукта.

Советами поделились специалисты на портале Seriouseats, передает Новини.LIVE.

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Как правильно хранить огурцы в холодильнике: правила

Один из главных советов экспертов — хранить огурцы немытыми. Лишняя влага на поверхности может ускорить порчу, создать более благоприятные условия для появления плесени. Поэтому мойте овощи непосредственно перед употреблением.

Если огурцы продаются в заводской пленке или пластиковом контейнере, не спешите снимать упаковку. Она помогает уменьшить потерю влаги. А огурцы без упаковки лучше хранить в отделении холодильника для овощей, где влажность обычно выше.

Также не стоит класть их рядом с продуктами, которые активно выделяют этилен, в частности бананами и помидорами. Такой газ может ускорять пожелтение и порчу.

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Заверните немытые огурцы в чистое сухое бумажное полотенце, а затем положите в пакет с застежкой или обычный пакет-майку. Герметично закрывать его не обязательно. После этого храните огурцы в ящике для овощей.

Бумажное полотенце впитает капли влаги и конденсат, которые могут скапливаться внутри, а пакет при этом не даст овощам быстро высохнуть. При правильном хранении они могут оставаться свежими и хрустящими примерно 5-7 дней, а некоторые сорта и дольше.

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