Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как надолго сохранить свежесть и хрусткость огурцов: простой трюк

Как надолго сохранить свежесть и хрусткость огурцов: простой трюк

Ua ru
19 сентября 2026 03:13
Как хранить огурцы в холодильнике: простой способ, чтобы овощ оставался свежим
Рука достает огурец из открытого холодильника. Фото: alamy.com

Свежие огурцы в холодильнике часто быстро становятся мягкими, сморщенными или даже покрываются слизью. Проблема не в качестве овощей, а в хранении. Есть простой способ, который надолго сохранит свежесть и хрусткость продукта.

Советами поделились специалисты на портале Seriouseats, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как правильно хранить огурцы в холодильнике: правила

Один из главных советов экспертов — хранить огурцы немытыми. Лишняя влага на поверхности может ускорить порчу, создать более благоприятные условия для появления плесени. Поэтому мойте овощи непосредственно перед употреблением.

Если огурцы продаются в заводской пленке или пластиковом контейнере, не спешите снимать упаковку. Она помогает уменьшить потерю влаги. А огурцы без упаковки лучше хранить в отделении холодильника для овощей, где влажность обычно выше.

Также не стоит класть их рядом с продуктами, которые активно выделяют этилен, в частности бананами и помидорами. Такой газ может ускорять пожелтение и порчу.

Читайте также:

Простой трюк, который поможет дольше сохранить огурцы хрустящими и свежими

Заверните немытые огурцы в чистое сухое бумажное полотенце, а затем положите в пакет с застежкой или обычный пакет-майку. Герметично закрывать его не обязательно. После этого храните огурцы в ящике для овощей.

Бумажное полотенце впитает капли влаги и конденсат, которые могут скапливаться внутри, а пакет при этом не даст овощам быстро высохнуть. При правильном хранении они могут оставаться свежими и хрустящими примерно 5-7 дней, а некоторые сорта и дольше.

Делимся другими полезными советами

Что сделать с медом, чтобы он долго оставался жидким.

Как хранить яйца в холодильнике, чтобы они долго оставались свежими.

Что сделать с хлебом, чтобы он не плесневел и долго не черствел.

полезные советы хранение продуктов хранение огурцов
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации